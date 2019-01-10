THY'den yapılan açıklamada, şirketin Ocak-Aralık 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi yer aldı. Buna göre, 2018'de önceki yıla göre talepte ve yolcu sayısında yaklaşık yüzde 10 artış sağlandı ve yolcu sayısı 75,2 milyona yükseldi.

Toplam yolcu doluluk oranı, ocak-aralık döneminde 3 puanlık artışla yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 81 seviyesine, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesine ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 12'lik önemli bir artış yaşandı. 2018'de toplam taşınan kargo ve posta, 2017'ye göre yüzde 25 artarak 1,4 milyon tona ulaştı.

ARALIKTA DOLULUK YÜZDE 80,2 OLDU

Açıklamada, THY'nin 2018 Aralık ayına ilişkin yolcu ve kargo trafik sonuçları da yer aldı. Buna göre, THY'nin aralık ayında doluluk oranı yüzde 80,2'ye yükseldi. Yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki yükseliş, Türkiye'ye ve şirkete olan talep artışının yıl sonunda da devam ettiğini gösterdi.

Aralık ayında taşınan yolcu sayısı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1'lik artış göstererek 5,5 milyona ulaştı. Bu ayda toplam doluluk 0,5 puan yükseldi. Dış hat doluluk 0,5 puanlık artışla yüzde 80 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise yüzde 84 doluluk oranına ulaşıldı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 3'lük bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurt dışı yolcu sayısında ise yüzde 8'lik bir yükseliş görüldü.

KARGO VE POSTA HACMİNDE ÇİFT HANELİ ARTIŞ SÜRDÜ

Kargo ve posta hacmi, önceki aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 33 ile Kuzey Amerika ile Afrika, yüzde 17 ile Uzak Doğu ve Avrupa katkı sağladı.

Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika'da yaklaşık 2,5 puan, Kuzey Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu'da ise birer puanlık artış gerçekleşti.

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