Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

THY Airbus'la anlaşarak teslim planlarında değişikliğe gitti

Türk Hava Yolları (THY),pandeminin etkisiyle filo planlarını gözden geçirdiğini ve Airbus firmasıyla mutabık kalarak belirli teslimleri yeniden planladığını duyurdu.

THY Airbus'la anlaşarak teslim planlarında değişikliğe gitti
AA

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ( KAP) yer alan açıklamasında, pandeminin havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut durumu göz önünde bulundurarak, THY'nin filo planlarını gözden geçirdiği ve Airbus firmasıyla mutabık kalarak belirli teslimleri yeniden planladığı belirtildi.

Aynı zamanda, Türk Hava Yolları'nın geleceği için sağlam bir temel sağlamak adına, mevcutta teslim edilmemiş siparişlerin, hava yolunun operasyonel ve finansal kapasitesi doğrultusunda yeniden planlandığı bildirilen açıklamada, "Yapılan bu planlamada, Airbus firması ile Türkiye arasında var olan ve sektörün içinde bulunduğu bu zor zamanlarda elzem olan güçlü endüstriyel ilişkiler de dikkate alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ar-Ge'ye geçen yıl yaklaşık 46 milyar lira harcandı
İŞ-YAŞAMAr-Ge’ye 45.9 milyar lira harcandı
500 bin tablet için görüşmeler başladı - haberler
İŞ-YAŞAM500 bin tablet için görüşmeler başladı
SunExpress, Lufthansa anlaşmasını genişletiyor
İŞ-YAŞAMSunExpress, Lufthansa anlaşmasını genişletiyor
Bitkisel üretim ikinci tahmini açıklandı
İŞ-YAŞAMTÜİK: Bitkisel üretim artacak
Kurulan-kapanan şirketler istatistikleri açıklandı
İŞ-YAŞAMKurulan şirket sayısı eylülde arttı
TMSF'den iki şirket için satış kararı - Haberler
İŞ-YAŞAMTMSF'den iki şirket için satış kararı
BAE vatandaşları İsrail'e vizesiz girecek
İŞ-YAŞAMİsrail'den BAE'ye vize muafiyeti
Periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
İŞ-YAŞAMPeriyodik muayene özelleştirme kapsamında
1.7 milyon kişilik istihdam için 6 milyar TL teşvik - haberler
İŞ-YAŞAMHedef 1.7 milyon istihdam
İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İŞ-YAŞAMİstihdam teşviki kanun teklifi TBMM Komisyonunda

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X