DHA

AFAD'ın 300 kişilik bir ekibi, Türk Hava Yolları'nın tahsis ettiği uçakla Elazığ'a gidiyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02:00'da Elazığ'a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız" dedi.

"150 TL SABİT FİYAT UYGULAMASIYLA EK SEFERLER İCRA EDECEĞİZ"

Fiyat değişikliği ile ilgili de bilgi veren Üstün açıklamasına şöyle devam etti:

"Elazığ'da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz"