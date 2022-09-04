THY'den İmamoğlu'na cevap

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

THY'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cevap

THY, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları hakkındaki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti

THY'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cevap
THY'den İmamoğlu'na cevap
0:00 / 0:00
AA

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, Ekrem İmamoğlu'nun, 2009 yılından beri İBB ile yapılan sözleşme çerçevesinde THY, DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş'nin kiracısı olduğu Hatice ve Fehime Sultan yalıları ile ilgili "Halkın malı olan yalılar, kim oldukları, ne oldukları, hangi aile mensubu oldukları belli olmayan kişilere peşkeş çekiliyor" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

THY, DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş'nin yalıların 2009 yılından bu yana kiracısı olduğu belirtilen açıklamada, "Şirketimizin iki ana ortağı: bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz THY (%50) ve ​DOCO İstanbul Catering Restaurant Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'dir (%49,997). Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip olan havayolu şirketimiz THY başta olmak üzere havayolu firmalarına ikram hizmetleri sunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun, "3 yıl içinde restore edilecekti, 13 yıldır bitirilemedi." iddiasına da cevap verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2009 yılındaki kira sözleşmesine göre, yanmış ve yer yer yıkılmış vaziyetteki tarihi yalıların restorasyonunun 3 yıl içinde bitirilmesi ve işletmeye açılması gerektiği doğrudur. Ancak, otel olarak turizme kazandırılacak tarihi yalıların ihtiyacını karşılayacak otopark kapasitesi bulunmadığı için yalıların altına, deniz seviyesinin de altında ve İstanbul Boğazı'nın hemen yanında bir yer altı otoparkı yapılması İBB tarafından talep edilmiş, böylesine zor ve maliyetli bir iş, mülk sahibi kamu otoritesi tarafından şirketimize yüklenmiş, 25 yıllık kira süresinin 31 yıla çıkartılması karşılığında şirketimiz bu büyük yükün de altına girmiştir. Dolayısıyla, 3 yıl içinde hizmete açma yükümlülüğü ortadan kalkmıştır."

Boğazın iki incisi ve kültür mirasının eşsiz iki örneği olan yalıların, bu niteliklerine uygun şekilde yangın ve yıkıntılardan sonra elde kalan unsurları, uluslararası en iyi uygulama standartlarında korunarak ve aslına uygun şekilde rekonstrüksiyon çalışmaları yapılarak ilk günden beri ihya çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada, ihya ve inşa çalışmalarının beklenenden uzun sürmesinin nedenlerinin şunlar olduğu belirtildi:

"Her şeyden önce, projede bulunmayan ve altından ancak kamunun kalkabileceği bir yatırım maliyeti olan deniz seviyesinin 5 kat altında bir yer altı otoparkı yapılması İBB tarafından istenmiş, bu yatırım şirketimize yüklenmiş, kültürel mirası ihya etmek ve Boğaz'a bir değer katmak anlayışıyla şirketimiz bu yükün altına girmiştir. Bulunan tarihi eser ve temel kalıntıları, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na bildirilmiş, kurumun karar ve talimatları beklenmiş, projede bulunmayan seyis evi, hamam gibi müştemilat yapıları da ihya edilerek asıllarına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir.

Şirketimizin hizmet verdiği havacılık sektörünü doğrudan etkileyen bir takım müessif ve menfur hadiseler (Sultanahmet saldırısı, İstiklal caddesi saldırısı, Ankara'daki saldırılar, Beşiktaş stadyum saldırısı, Paris ve Brüksel saldırıları, Atatürk Havalimanı saldırısı ve en son hain darbe girişimi) zaman zaman ihya ve inşa çalışmalarını da yavaşlatmış, son olarak sokağa çıkma yasaklarının dahi uygulandığı Kovid-19 salgını tüm faaliyetin uzunca bir süre mecburen durmasına sebep olmuştur. Tüm bunlara rağmen, kira bedelleri mülk sahibi İBB'ye aksatılmadan ve düzenli olarak ödenmiş, her hangi bir ihtilaf çıkmamıştır."

Yalılarda, şirkete gelir getirici bir faaliyet başlamamış olmasına rağmen, kira sözleşmesinde öngörülen kira bedellerinin (aylık 3,6 milyon TL), öngörülen artışlar düzenli olarak yapılarak hiçbir aksamaya yer verilmeden 13 yıldır ödenmeye devam edildiği aktarılan açıklamada, "Kamu zararı ile ne kastedildiğini anlamak mümkün değildir. Kira bedellerinin yanı sıra, kamuya ait tarihi eserlerin ihyası ve deniz seviyesinin altına otopark inşası için şirketimizce 13 yılda 130 milyon ABD dolarına yakın bir yatırım yapılmıştır. Aslında kamusal bir kazanım olan bu yatırımdan kamu zararı diye bahsetmek hayret vericidir." ifadelerine yer verildi.

THY ile İBB arasındaki "Sözleşme mahkeme kararıyla feshedilmiştir." iddiasına ilişkin "Sözleşme mahkeme kararıyla feshedilmemiştir. Aksine ortada şirketimiz aleyhine açılan bir fesih ve tahliye davası bile yoktur. Yalılar mevzuat gereği İl Genel Meclisi kararı ile şirketimize verilmiş ve yine İl Genel Meclisi kararı ile otopark yatırımı karşılığında kira süresi uzatılmışken şimdi İstanbul Belediye Meclisinin herhangi bir fesih kararı olmadan, Sayın İBB Başkanı talimatı ile şirketimiz yalılardan hukuksuz ve usulsüz bir şekilde tahliye edilmek istenmektedir." denildi.

Açıklamada, "İBB yetkilileri ve zabıtasının, ortada kira sözleşmesinin feshi yönünde bir belediye meclisi kararı ve yalıların tahliyesi yönünde herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın, İmamoğlu'nun talimatıyla hukuksuz ve usulsüz şekilde şantiye basma girişimlerinde bulunmuş, ayrıca suç teşkil eden bu tür girişimlerin önlenmesi için şirket tarafından mahkemelerden alınan ihtiyati tedbir kararları doğrultusunda yetkili kamu kurumlarına müracaat edildiği, yetkili kamu kurumlarının da bu tür fiili müdahale ve mütecaviz eylemlere müsaade edilmemesi için gerekli tedbirleri almıştır. Kamu kurumlarının karşı karşıya gelmesi değil, Sayın İBB Başkanı’nın kanuna ve kamu düzenine karşı gelmesi söz konusudur." görüşüne yer verildi.

İmamoğlu'nun "9 aydır sabrediyoruz, uzlaşma için çözüm arıyoruz." sözlerine ilişkin, "İBB'nin 9 aydır sabretmesinden değil, şirketimizin 13 yıllık emeği ve 130 milyon ABD dolarına yakın kamu yararı taşıyan yatırımını 9 aydır gasbedememiş olmasından söz edilebilir. Zira, İBB tarafından hiçbir zaman bir uzlaşma girişimi olmamış, şantiyemizin elektriği, suyu kesilmiş, koruma levhaları ve ofis kısımları yıkılmış, şantiye alanı defalarca zorbalıkla basılmaya çalışılmıştır. Bu girişimler üzerine şirketimiz tarafından İBB'ye bir yazı yazılarak görüşme ve toplantı talep edilmiş, ancak İBB tarafından şirketimize cevap dahi verilmemiştir."

Söz konusu iddialara yanıt verilen açıklamanın sonunda THY'nin de İBB yönetiminden cevap beklediği sorular olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"3 sorunun cevabını da şirketimiz kamuoyu önünde Sayın İBB Başkanı'ndan beklemektedir;

Sayın İBB Başkanı açıklamasında yalılarla ilgili bir değerleme yaptırdıklarını ve 7 milyar TL değerleme sonucu aldıklarını ifade etmiştir. İBB, 2040 yılına kadar kiracısı olan yalılar için bu değerleme çalışmasını hangi amaçla yaptırmıştır? Hangi yabancı yatırımcılarla görüşmüştür?

İBB, yalıları satmak için mevzuat gereği ilgili bakanlıktan izin almak zorundadır. İBB, yalıları satmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığna ya da Kültür ve Turizm Bakanlığına bir müracaatta bulunmuş mudur?

Yarısı devlete ve yarısı borsa yatırımcısı halka ait olan THY'nin bir iştiraki olan şirketimiz 13 yıl emek vermiş ve 130 milyon ABD dolarına yakın maliyetine katlanmış ve nihayet 2023 yılında gelir getirici faaliyetlerine başlayacakken bu emek ve yatırım

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ağustosta Ege'nin ihracatı yüzde 7 arttı
İŞ-YAŞAM Ağustosta Ege'nin ihracatı yüzde 7 arttı
Balıkçılara faiz indirimli kredi
İŞ-YAŞAM Balıkçılara faiz indirimli kredi
'Türkiye Modeli'yle kurlarda hareketliliğin etki alanı zayıflamakta'
İŞ-YAŞAM 'Güçlü bir kredibiliteye ulaşacağız'
Eğitim alışverişinden 40 milyar lira ciro bekleniyor
İŞ-YAŞAM Eğitim alışverişinden 40 milyar lira ciro bekleniyor
Dokuz ayda 64.4 milyar dolar kazandı! Milyarderler listesinde değişiklik - Haberler
İŞ-YAŞAM Dokuz ayda 64.4 milyar dolar kazandı
Son dakika: Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı
İŞ-YAŞAM Dış ticaret açığı rekor kırdı
ABD'de tarım dışı istihdam 315 bin arttı
İŞ-YAŞAM ABD'de tarım dışı istihdam 315 bin arttı
Bakan Nebati tek kelime akımına katıldı
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati: Işıltı
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatlarında rekor artış
İŞ-YAŞAM Euro Bölgesi üretici fiyatlarında rekor artış
Küresel gıda fiyatları ağustosta geriledi
İŞ-YAŞAM Küresel gıda fiyatları ağustosta geriledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.