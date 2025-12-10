THY'den uçak kiralama açıklaması

Uçakların 12 yıl süreyle kiralanması ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a açıklamalarda bulunan THY, "Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz, AerCap firmasından 2027 ve 2029 yılları arasında teslim alınmak üzere 25 adet dar gövde uçağın 12 yıl süre ile kiralanmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerini kullandı.