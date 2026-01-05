Habertürk
Habertürk
        THY'den yurt içi uçuşlarda kampanya

        THY'den yurt içi uçuşlarda kampanya

        Türk Hava Yolları (THY) yurt içi tek yön uçuşlarda 1049 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu

        05.01.2026 - 11:53
        THY'den yurt içi uçuşlarda kampanya
        THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, bugün ve yarın satın alınacak biletlerle 3 Şubat-16 Mart tarihleri arasında 1049 liradan başlayan fiyatlarla yurt içi tek yön seyahat edilebilecek.

        101 bin 605 koltukla sınırlı kampanya kapsamındaki avantajlı biletler, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

        Restorana silahlı saldırı: 3 yaralı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

