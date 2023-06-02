THY ve Emlak Konut iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular 2 Haziran'da sona erecek. Başvuruların bitmesine kısa bir süre kalması sebebiyle THY Emlak Konut Projesi kura çekiliş tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, THY Emlak Konut Projesi Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek? İşte THY Emlak Konut Projesi kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair detaylar...