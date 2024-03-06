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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague THY Euroleague'de 28. hafta maçları başlıyor - Basketbol Haberleri

        THY Euroleague'de 28. hafta maçları başlıyor

        THY Euroleague'de 28. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:42 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:42
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        Euroleague'de 28. hafta heyecanı!
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        THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın ve 8 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta A. Efes, evinde Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Fenerbahçe de İspanya'da lider Real Madrid'e konuk olacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise Fransız temsilcisi ASVEL'i ağırlayacak.

        Euroleague'de 28. haftanın programı şöyle:

        Yarın

        20.30 A. Efes - Bayern Münih

        21.00 AS Monaco - Kızılyıldız

        22.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas

        22.30 Valencia Basket - Barcelona

        22.45 Real Madrid - Fenerbahçe

        23.00 Olympiakos - Virtus Bologna

        8 Mart Cuma

        22.15 Panathinaikos - ASVEL

        22.30 Olimpia Milano - Partizan

        22.30 Baskonia - ALBA Berlin

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