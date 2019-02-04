Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan Türk Hava Yolları'nın filosuna bu yıl yeni uçaklar da katılacak. Filosundaki büyüme ile uçuş noktaları daha da artacak olan THY, büyümesine paralel olarak ihtiyacı olan personel arayışlarına da hız verdi. THY'nin pilot ilanlarına başvurular devam ederken, bu yıl 1600 de kabin görevlisi alması bekleniyor. Bunun yanı sıra THY, üniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencileri için de resmi web sitesinden işe alım ilanı yayınladı.
BAŞVURULAR 4 NİSAN'A KADAR YAPILACAK
Türk Hava Yolları'nın yetenek programı olarak tanımladığı "TaKe-off" adı verilen program da gençlerin çalışacağı bölümler ise İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri, Kalite & Teknik, Mali, Operasyon, Planlama, Pazarlama & Satış, Turkish Cargo,Yatırım & Anlaşmalar olarak duyuruldu. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Beraber uçalım mı? Üniversitelerin son sınıf öğrencileri ve yeni mezun olan arkadaşlar, beraber 'Take Off' yapalım mı? Gelin bu ailenin bir üyesi olun.Başvuru 4 Nisan'a kadar" açıklamasında bulundu. THY, ayrıca kabul edilenlerin işe başlanğıç tarihini Ağustos - Eylül olarak duyurdu. İşe kabul edilenlerin çalışma yeri olarak ise İstanbul olarak açıklandı.
THY'YE BAŞVURU SÜRECİ ŞÖYLE;
Online başvuru: 1 Şubat-4 Nisan 2019
Online İngilizce ve Genel Yetenek Sınavı: 12 Nisan-14 Nisan 2019
Genel Yetenek ve İngilizce Sınavı: 27 Nisan
Grup Mülakatları: 10 Haziran-28 Haziran 2019
Kişilik Envanteri: 3-4 Temmuz 2019
Birebir mülakatlar: 15 Temmuz-26 Temmuz 2019
Çalışma alanları nereler olacak
1.İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri: Eğitim Başkanlığı, İstihdam Başkanlığı, Personel Yönetimi Başkanlığı, Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı, Uçuş Eğitim Başkanlığı
2. Kalite & Teknik:Teknik: Kalite Güvence Başkanlığı, Teknik Başkanlık
3.Mali: Finans Başkanlığı, Genel Satınalma Başkanlığı, Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı,
4. Operasyon: Entegre Operasyon Knotrol Başkanlığı, Güvenlik Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı, Uçuş İşletme Başkanlığı,
5.Planlama: Ekip Planlama Başkanlığı, Gelir Yönetim Başkanlığı, İkram ve Uçak İçi Üürünler Başkanlığı, Üretim Planlama Başkanlığı,
6.Pazarlama Satış: Kurumsal İletişim Başkanlığı, Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı, Pazarlama Başkanlığı, Satış Başkanlığı,
7.Turkish Cargo: Kargo Operasyon Başkanlığı, Kargo Pazarlama Başkanlığı, Kargo Satış Başkanlığı
8.Yatırım & Anlaşmalar: Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanlığı, Yatırım Yönetimi Başkanlığı
THY'NİN BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE;
"Tercihlerin ve kişilik envanteri sonucun dikkate alınarak yetkinliklerine uygun ünitede değerlendirileceksinÜniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezunlar için mezuniyet tarihi üzerinden 2 yıl geçmemesi gerekiyor. Yüksek lisans öğrencileri için mezuniyet tarihi üzerinden 3 yıl geçmemesi gerekiyor. İyi derecede İngilizce bilenler, Gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın olan herkes başvurabilir."
THY BAŞVURUYA KABULM EDİLECEKLERE İMKANLARI ŞÖYLE SIRALADI;
"Türk Hava Yolları, çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, çocuklu kadın çalışanlar için kreş imkânı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkânları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu hizmetler arasında yer alır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.