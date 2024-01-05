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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY, İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Badenoch'u uçak gösteriminde ağırladı - İş-Yaşam Haberleri

        THY, İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Badenoch'u uçak gösteriminde ağırladı

        Dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan hava yolu olan Türk Hava Yolları (THY), Rolls-Royce firması ile A350 uçaklarının motor-bakım hizmeti ve yedek motorların temini için anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 21:24 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:24
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        THY İngiliz bakanı ağırladı
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        THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward ve Rolls-Royce Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Başkanı John Kelly'i, İstanbul Havalimanı'nda filosundaki Rolls-Royce motorlu bir Airbus A350 uçağında ağırladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, Badenoch, Ward ve Kelly'i ağırlamaktan ve THY'nin uluslararası işbirliği ve yenilik yolculuğunda bir adım daha atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Görüşmelerinin sürdürülebilir bir küresel havacılık endüstrisi vizyonlarıyla uyumlu olarak, ilgili ülkelerin havacılık sektörleri arasındaki bağların güçlendirilmesine ve işbirliğinin zenginleştirilmesine zemin hazırladığını belirten Bolat, "Airbus uçaklarından ve Rolls-Royce motorlarından oluşan oldukça yüklü yeni siparişimiz ile küresel havacılıktaki lider konumumuzu önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Badenoch da anlaşmadan mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "THY ile Birleşik Krallık merkezli Airbus ve Rolls-Royce arasında gerçekleşen ve Türkiye ile sürekli gelişen ticari ilişkimizi bir kez daha kanıtlayan bu tarihi anlaşmanın ardından burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye, Birleşik Krallık'a dünyanın önde gelen havacılık, uzay ve üretim sektörleri için büyük fırsatlar sunuyor. Bu tür ziyaretlerin, her iki ülkedeki ortak iş fırsatlarının önünü daha da açacağına inanıyorum."

        Airbus Türkiye Başkanı Ward da bu tür toplantıların Birleşik Krallık ve Türkiye arasında gelişen işbirliği ve ortaklığın bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

        Bu toplantıların birçok sektörden işletmeler için rekabet gücünü artırdığına ve yeni fırsatlar ortaya çıkmasına imkan sağladığına değinen Ward, "Yakın zamanda gerçekleşen THY'nin tarihi 220 Airbus kesin sipariş uçağı da bu işbirliğinin sağlam bir göstergesidir. Günümüzde uçan her ticari Airbus uçağında Türkiye'de üretilen parçalar bulunduğunu söylemekten gurur duyuyoruz ve bu sipariş ile THY ve Türkiye'nin havacılık sektörüyle olan köklü ortaklığımızı daha da güçlendiriyoruz. Bugün THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesislerini ziyaret ederek, Türkiye'nin ve bayrak taşıyıcısı THY'nin başarılı bir şekilde büyümesine bir kez daha tanıklık ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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        "BİRLİKTE HAVACILIK TEKNOLOJİSİNİN SINIRLARINI ZORLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Rolls-Royce Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgelerinden Sorumlu Başkanı Kelly ise Birleşik Krallık-Türkiye ilişkilerini güçlendirmenin kendileri için büyük bir ayrıcalık olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti:

        "THY'nin yakın zamanda 100 adet Trent XWB-84 ve 40 adet Trent XWB-97 kesin motor siparişi vermesi, Rolls-Royce'un karlı büyüme taahhüdünün altını çizerken, THY'nin havacılık endüstrisindeki mükemmellik arayışıyla kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor. Birlikte havacılık teknolojisinin sınırlarını zorlamaya ve her iki kuruluş için de sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelecek sağlamaya devam edeceğiz."

        Toplantı, THY'nin 18 Aralık 2023'te en büyük Airbus uçak siparişlerinden birini duyurmasının ardından gerçekleşti ve bayrak taşıyıcı hava yolu, yeni Airbus geniş gövde siparişlerinin motor bakım sağlayıcısı olarak Rolls-Royce'u seçti.

        Bu genişlemeyle THY, filosunu modernize etme ve dünya çapında lider hava yolu konumunu güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

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