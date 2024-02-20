Türk Hava Yolları, yeni bir istihdamın sinyalini verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği 'Kariyer Zirvesi’ etkinliğinde, işe alım politikaları ve süreçleri hakkında konuşma yapan Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay geçen sene THY bünyesine 5 bin 134 kişi aldıklarını ve 2024 yılı için de 5 bin kişiyi istihdam etme hedeflerinin olduğunu ifade etti. Peki, THY 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte, detaylar...