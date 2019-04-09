Konuyla ilgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda bugün 294 kalkış 271 varış olmak üzere toplam 565 sefer yapacağız. Toplam 103 bin 850 yolcumuza hizmet vereceğiz. Güzel gidiyor, daha da güzel olacak" açıklamasında bulundu.





— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 9, 2019