Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım THY, milli takım için reklam filmi hazırladı!

        THY, milli takım için reklam filmi hazırladı!

        Türk Hava Yolları (THY) FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için hazırladığı video havayolu şirketinin sanal medya hesaplarında yayınlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        THY, milli takım için reklam filmi hazırladı!

        24 yıl sonra Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına saatler kala Türk Hava Yolları’ndan (THY) bir video yayınlandı.

        Videoda THY uçağıyla seyahat eden milli takım futbolcuları uyudukları görüldü. Milli futbolcu Arda Güler rüyasının anlatıldığı videoda Hakan Çalhanoğlu’nun ‘Yıllardır ben bu rüyayı görüyorum’ sözleri dikkat çekti.

        Eski milli futbolcuların da yapay zeka görüntüleri video filminde yer aldı.

        THY’nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bir ulusun hayali, milyonların inancı aynı heyecana, aynı umuda, aynı rüyaya inanıyoruz. Şimdi o rüyanın peşinde, mavi gökyüzünden yeşil sahalara uzanan yeni bir yolculuk başlıyor” denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu

        Samsun'da bir spa merkezine düzenlenen fuhuş operasyonunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, iş yeri çalışanlarının olası baskın ve denetimlere karşı telsizlerle haberleşerek kendi aralarında anlık iletişim ağı kurdukları tespit edildi. Habertürk'ten Musta...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı
        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!
        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Milyonlarca öğrencide LGS heyecanı
        Milyonlarca öğrencide LGS heyecanı
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?