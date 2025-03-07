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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'nin filosundaki uçak sayısı 500'e yükseliyor - Ekonomi haberleri - İş-Yaşam Haberleri

        THY'nin filosundaki uçak sayısı 500'e yükseliyor

        Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin filosundaki uçak sayısının bu yıl 500'e ulaşacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 00:23 Güncelleme: 07.03.2025 - 00:23
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        THY'nin filosundaki uçak sayısı 500'e yükseliyor
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        Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin filosundaki uçak sayısının bu yıl 500'e ulaşacağını duyurdu.

        Ekşi, sosyal medya hesabından, THY'nin yıllar içinde filosundaki uçak sayısındaki artışa ait tabloyu paylaştı.

        Tabloya göre, THY, 2028'de toplam gelirini 37 milyar dolara, uçak sayısını 631'e çıkarmayı, 2033'te ise 50 milyar dolar gelir ve 813 uçağa sahip olmayı hedefliyor.

        Şirketin 2003'te 65 uçakla filo büyüklüğü bakımından dünyada 35'inci sırada olduğunu belirten Ekşi, bu yıl 500'üncü uçağı filoya katarak 9'uncu sıraya yükseldiklerini vurguladı.

        Ekşi, "İşte büyüme. Ne diyoruz? Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Türk Hava Yolları
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