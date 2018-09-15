Türk Havayolları’nın ( THY) personel üniformalarını İtalyan modacıya hazırlatmasına Türk hazır giyim endüstrisinden sitem geldi.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin özgün tasarım ve hızlı moda kapasitesi ile dünyada özel bir yeri olduğunu hatırlattı. Türk tasarımcıların yurt içinde ve yurt dışında çok başarılı işlere imza attıklarını vurgulayan Gültepe, şunları söyledi:

İHKİB olarak devletimizle omuz omuza çalışıp tasarım konusuna gençlerimize her türlü desteği veriyoruz. KOZA genç Moda Tasarımcıları Yarışmamız ile 26 yılda yüzlerce gencimizi tasarım ordumuza kattık. İstanbul Moda Akademisi (İMA) ile yeni nesil modacıları yetiştiriyoruz.

İstanbul’u dünyanın ilk 5’te yer alan moda merkezlerinden biri yapmak için çalışıyoruz. Dünyanın en önemli moda haftalarından biri olan Mercedes - Benz Fashion Week İstanbul’u (MBFWI) düzenliyoruz. Küresel alım devlerinin temsilcileri ve uluslararası moda yazarları ile birlikte tam da moda haftamızın açılışını yaptığımız sırada THY’nin personel kıyafetlerini yabancı bir tasarımcıya hazırlattığını öğrenmekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık.

Ülkemizin gözbebeği olan ve dünyada en çok noktaya uçuş yapan THY keşke Türk modacıların tasarımlarının dünyaya tanıtımında öncülük yapsaydı. Bu topraklardan çıkan iki global markanın işbirliği ile dünyaya çok daha güçlü bir mesaj verebilirdik. kritik bir dönemde ne yazık ki büyük bir fırsatı kaçırdığımızı düşünüyorum.

İtalyan Havayolları Alitalia’nın personel kıyafetlerini Fransa veya Türkiye gibi rakip bir ülkenin üreticisine ya da tasarımcısına yaptıracağına ihtimal dahi vermiyorum TGSD Başkanı Hadi Karasu

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu da, THY’nin tercihi Türk moda endüstrisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Hazır giyim endüstrisi ve THY, Türkiye’nin global ölçekte en iyi bilinen iki büyük markası konumunda bulunuyor. Ülkemizin uluslararası alanda gücünü kanıtlamış bu iki markasının birbirini desteklemesi, her alanda iş birliği yapması gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin İtalyan Havayolları Alitalia’nın personel kıyafetlerini Fransa veya Türkiye gibi rakip bir ülkenin üreticisine ya da tasarımcısına yaptıracağına ihtimal dahi vermiyorum.

Ülkemizin gururu olan ve dünyada en çok noktaya uçuş yapan havayolu şirketi konumundaki THY’nin tercihi karşısında üzüldük ve büyük hayal kırıklığına uğradık. THY yönetimi yıllardır Türk firmaları arasında fiyat kırdırma usulüne göre yaptığı alımı Türkiye içerisinde kendi bir yarışma düzenleyip her katılımcının dünyaca ünlü bir Türk tasarımcı ile yarışmaya katılmasını yarışma koşullarına ekleseydi, İtalyan firmaya ödemeyi göze aldığı rakamlara yakın rakamları bütçesine koysaydı, hazır giyimde İtalya’yı bile geride bırakan Türkiye’de küresel arenada da kendini kanıtlamış iddialı çok sayıda tasarımcımızla çok iyi bir performansla milli ve yerli ürünlerle dünya semalarında personelini gururla uçururdu.

Biz THY’den yerli tasarımcı ve üreticilerimizin kıyafetleri ile dünyanın dört bir yanına uçmasını ve moda endüstrimiz adına da bayrak göstermesini beklerdik.

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