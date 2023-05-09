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THY'nin yeni başantrenörü Ze Roberto oldu!

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe Ze Roberto getirildi

THY'nin yeni başantrenörü Ze Roberto oldu!
AA

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne Brezilyalı çalıştırıcı Ze Roberto (Jose Roberto Guimaraes) getirildi.

THY'nin Yeşilköy'deki genel müdürlük binasında düzenlenen basın toplantısına THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Ze Roberto, THY Spor Kulübü Genel Sekreteri Abdullah Kelkitli ve TGS Yer Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Emre Yıldırım katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Bolat, "Kulüp nezdinde koyduğumuz hedeflere, başarılara emin adımlarla ilerliyoruz. Takımımız geçen sezon gibi bu sezon da gayet başarılı bir performans ortaya koydu. Ancak bazı olumsuz gelişmeler yaşandı. Önemli oyuncularımızdan bazılarının ailevi nedenlerden dolayı Türkiye'den ayrılması gerekti. Antrenörümüzün de ayrılması gerekti. Buna rağmen takımımız geçen sezonki başarısını tekrarladı." diye konuştu.

THY'nin Türkiye'nin en önemli markası olduğunu aktaran Ahmet Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin en önemli markası THY'nin spor kulübü olarak takımımızı dünyanın en önemli markalarından birine emanet ediyoruz. Kendisinin kariyerin anlatmama gerek yok. Aynı zamanda önemli özellikleriyle de bu camiada belli bir ismi var. Kulüp olarak Ze Roberto ile imzaladığımız için gurur duyuyoruz. Bu imza ile Türk Hava Yolları Spor Kulübümüzün de yeni hedefleri olacak. İlk 2'ye oynama hedefimiz var. Bu sezon ilk 4'e kaldığımız için de uluslararası arenada ülkemizi temsil edeceğiz. Burada da kendisinin tecrübelerinden ve bilgisinden faydalanarak fark oluşturacağız. Atılan imzanın sadece kulübümüze değil ülkemize de katkısı olacağına inanıyoruz. Hem kulübümüz hem de Türk voleybolu için hayırlı olsun."

Bolat, yapacakları yatırımlara değinerek, "Aslında geçen sezon da büyük isimleri alabilirdik ancak takımın oturmasını bekledik. Artık yeni antrenörümüzle Avrupa'da 1 numara olmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Sporda profesyonel olarak sadece voleybolda yer alacaklarını vurgulayan THY Yönetim Kurulu Başkanı, "Voleybol dışında başka branşta yer almayı düşünmüyoruz. Hem Türkiye'de hem de dünyada sporu destekliyoruz, büyük organizasyonlara sponsor oluyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın ilk hava yolu sponsoruyuz. NBA'de sponsorluklarımız var. Bunlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

ZE ROBERTO: YENİDEN TÜRKİYE'DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM''

Türkiye'de 2010-2012 döneminde Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran 68 yaşındaki başantrenör, "Yeniden Türkiye'de olduğum için mutluyum." dedi.

Ze Roberto, Türkiye'de iyi hatıraları olduğunu belirterek, "Daha önce Türkiye'de geçirdiğim 2 senede çok güzel ağırlandım, çok güzel zaman geçirdim. Ailemle misafirperverliğinizi çok güzel yaşadık. Burada olmadığım sürede özlem duygusunu hep hissettim. Şimdi yollar tekrar kesişti. Dünyanın en büyük markalarından biri olan Türk Hava Yolları'nın takımıyla çalışacağım için çok büyük bir gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

THY ile hedefleriyle ilgili konuşan Ze Roberto, "Bu sezon hem güzel bir takım kuruyoruz hem de başarılara şimdiden hazırlanıyoruz. Bence Türkiye ligi, dünyanın en zorlu liglerinin başında geliyor. Ligde dünyanın en önemli voleybolcuları ve koçları da bulunuyor. Üzerimize düşeni ve çalışmayı en iyi şekilde yapmamız gerekiyor çünkü mücadele ve zorluklar yüksek. Çalışmamızın da en üst düzeyde olması gerek ki dünyanın en kaliteli liglerinden birinde başarılı olalım." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'de voleybolun büyük bir gelişim sergilediğini aktaran Brezilyalı başantrenör, "Benim çalıştığım dönemde özellikle altyapılara yatırım fazlasıyla başlamıştı. Bunun üst yapılara ve milli takımlara yansımalarını görmeye başladık. Gelişim bence olması gerektiği gibi ilerliyor. İlk dönemime göre çok çok gelişmiş bir Türk voleybolu var." diye konuştu.

''VOLEYBOL'UN MERKEZİ ŞU ANDA TÜRKİYE'DİR''

Ze Roberto, dünya voleybolunun merkezinin Türkiye olduğunu söyledi.

Deneyimli başantrenör, "İki Türk takımının Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde final oynaması, yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğuna ve Türk voleybolunun çıtayı ne kadar yukarı çektiğine en güzel örnek. Demek ki atılan adımlar doğru bir şekilde yapılıyor. Bizim üzerimize yapılan bu yatırımların hakkını vermek düşüyor." ifadelerini kullandı.

THY'den teklif gelmesinin ardından uzun süre görüştüklerini aktaran Ze Roberto, "Öğrenmenin yaşı yok. Her yaşta öğreniyorsunuz. Bunun için de öğreneceğiniz ve gelişeceğiniz yerde bulunmanız gerekiyor. Teklifin ve projenin iyi olmasının yanında Türkiye'de ve Türk voleybolunun içinde olmak, benim de gelişimim için önemliydi. Voleybolun merkezi şu anda Türkiye'dir. Voleybolun merkezinde bulunmak için teklifi çok düşünmedim ama görüşmelerimiz bir ay kadar sürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından Ahmet Bolat ile Ze Roberto, bir yıllık sözleşmeyi imzaladı. Bolat, imzayı atarken "Hayırlı olsun." dedi, Brezilyalı çalıştırıcı ise Türkçe "İnşallah" diyerek yanıt verdi.

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