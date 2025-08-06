THY PERSONEL ALIMI YAPACAK

TÜM ROLLER İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

• T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,

• 01.01.1990 ve sonrası doğumlu,

• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin lisans bölümünden mezun olan,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.

• İlgili rollerde alanında en az 4 yıl tecrübeye sahip olan,

• İyi derecede İngilizce bilen,

*İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.

• Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,

• Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,

• Türk Hava Yolları A.O. veya iştirak şirketlerinden daha önce fesih ile ayrılmamış olan çalışma arkadaşları arıyoruz.