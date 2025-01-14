Ticaret Bakanı Bolat, Slovenya Başbakan Yardımcısı Fajon ile bir araya geldi

Bakan Bolat, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ticaret Bakanlığımızda Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile İlişkiler Bakanı Sayın Tanja Fajon ile bir araya geldik.

Balkanlardaki önemli ortaklarımızdan biri olan Slovenya ile 3,1 milyarı bulan ikili ticaret hacmimizi artırmaya ve iş birliği alanlarını çeşitlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması başta olmak üzere farklı alanlarda yakın çalışmaya ve ortaklığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.