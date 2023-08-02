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        Haberler Otomobil Ticaret Bakanlığı: Otomotiv pazarında fiyatlar 3 haftadır sabit - Otomobil Haberleri

        Ticaret Bakanlığı: Fiyatlar 3 haftadır sabit

        Ticaret Bakanlığı otomotiv pazarında alınan önlemlerin etkisiyle 'yüksek kâr alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen' fiyatların 3 haftadır artış göstermediğini, yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlendiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında ayrıca "Vatandaşlarımızdan beklentimiz yasa dışı yollara tevessül eden oto satıcısı şahıs ya da kuruluşları Bakanlığımızın ilgili birimlerine bildirmeleri, kimseye hiçbir koşulda hukuki güvence olmadan nakdi olarak fazladan para vermemeleri, piyasayı kışkırtan kişilere alan açmamalarıdır" uyarısında bulunuldu

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 10:55
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        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
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        Ticaret Bakanlığı otomotiv pazarındaki stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına yönelik atılan adımlar ve sonuçlarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

        Bakan Ömer Bolat'ın, kabinenin açıklandığı ilk gün itibariyle, talimatları doğrultusunda otomotiv sektörü konusunda çalışmalara hızla başlanıldığı belirtilen açıklamada Bakan Bolat'ın başkanlığında otomotiv sektörü ve tüm paydaşlarının katılımıyla birçok istişare ve toplantı yapılarak, sektör temsilcilerinin önerileri dikkate alınıp, değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Bu değerlendirmeler sonucunda, Ağustos-Eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldığı ifade edildi.

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        KANUN DIŞI İLAN SAYISINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

        Bakanlık nezdinde yapılan çalışmalar sonucunda başta internet siteleri ilanları, galerilerin sıfır ve ikinci eldeki çalışmaları dahil ve en çok da şahsi ilanların içeriğiyle ilgili birçok düzenleme yapıldığı, stokçuluğa darbe indirecek düzenlemeler uygulamaya konulduğu hatırlatılan açıklama şöyle devam etti:

        "Bugün geldiğimiz noktada ise son düzenlememiz olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasıyla birlikte, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlanmıştır. Bu düzenlemelerin etkisiyle, araç satışlarının oto pazara yönelmeye başladığı, bununla birlikte vatandaşlarımızda fiyatların düşüşe geçeceği beklentisi ağırlık kazandığından, bu aşamada ikinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür.

        Bu düzelme ve yatay seyir sürecinin fiyatlar düşene kadar bir süre daha böyle devam edeceği umulmaktadır. Öte yandan bu düzenlemelerimiz galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununu da ortadan kaldırmıştır.

        İyi niyetli ve ticaret etiğine uygun hareket etmeyen oto satıcılarının piyasayı manipüle etmesi ve sayılarının da bir hayli fazla olması sebebiyle fiyat normalleşmeleri bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Yüksek kâr alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen fiyatlar 3 haftadır artış göstermemekte, süreç şu anda planladığımız şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlenmektedir.

        Vatandaşlarımızdan beklentimiz yasadışı yollara tevessül eden oto satıcısı şahıs ya da kuruluşları Bakanlığımızın ilgili birimlerine bildirmeleri, kimseye hiçbir koşulda hukuki güvence olmadan nakdi olarak fazladan para vermemeleri, piyasayı kışkırtan kişilere alan açmamalarıdır. Herkes kurallara riayet ettiğinde ve fırsatçılara prim verilmediğinde, otomotiv sektöründe oluşan yapay sorunlar çözüme kavuşturulacaktır. Bu sayede, vatandaşlarımızın arzu ettiği şartlar tekrar oluşacaktır.

        Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektörü ve diğer tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı yasal yaptırımlar devreye alınacak, ilave başka tedbirler ve düzenlemeler hemen hayata geçirilecektir."

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