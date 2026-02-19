Ticaret mahkemeleri tek bir binada toplanacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemelerine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Karar kapsamında, anılan mahkemelerin yargı çevreleri yeniden belirlenerek İstanbul ilinin mülki sınırları esas alınacak şekilde, İstanbul’da tek bir noktada görev yapacak Asliye Ticaret Mahkemeleri olarak teşkilatlanması öngörüldü. Mevcut dosyalar da bu yeni yapılanma çerçevesinde İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinde yürütülecek.

HEDEF HUKUKİ İSTİKRARIN PEKİŞTİRİLMESİ

Düzenlemenin; ticaret mahkemeleri arasında içtihat birliğinin güçlendirilmesi, ticari hayatta öngörülebilirliğin ve güven ortamının artırılması, yatırım ve piyasa aktörleri bakımından hukuki istikrarın pekiştirilmesi ile uyuşmazlıkların hedef süreler çerçevesinde daha kısa sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

REKLAM

HSK tarafından alınan karar gereği, mahkemelerin taşınacağı yeni hizmet binasının temini ve organizasyon sürecinin tamamlanmasının ardından uygulama fiilen hayata geçirilecek.

Ticaret mahkemelerinin finans merkezine yakın bir bölgede kurulması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ticaret mahkemelerini tek mahkemede toplayacağını açıklamıştı.