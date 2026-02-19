Canlı
        Ticaret mahkemeleri tek bir binada toplanacak | Son dakika haberleri

        Ticaret mahkemeleri tek bir binada toplanacak

        Hakimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul'daki Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemelerini tek çatı altında toplama kararı aldı. İstanbul ilinin mülki sınırları esas alınacak. Düzenleme ile içtihat birliğinin güçlendirilmesi ve hukuki istikrarın pekiştirilmesi hedefleniyor. Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

        Giriş: 19.02.2026 - 12:45 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:45
        Ticaret mahkemeleri tek bir binada toplanacak
        Hakimler ve Savcılar Kurulu, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemelerine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Karar kapsamında, anılan mahkemelerin yargı çevreleri yeniden belirlenerek İstanbul ilinin mülki sınırları esas alınacak şekilde, İstanbul’da tek bir noktada görev yapacak Asliye Ticaret Mahkemeleri olarak teşkilatlanması öngörüldü. Mevcut dosyalar da bu yeni yapılanma çerçevesinde İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinde yürütülecek.

        HEDEF HUKUKİ İSTİKRARIN PEKİŞTİRİLMESİ

        Düzenlemenin; ticaret mahkemeleri arasında içtihat birliğinin güçlendirilmesi, ticari hayatta öngörülebilirliğin ve güven ortamının artırılması, yatırım ve piyasa aktörleri bakımından hukuki istikrarın pekiştirilmesi ile uyuşmazlıkların hedef süreler çerçevesinde daha kısa sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

        HSK tarafından alınan karar gereği, mahkemelerin taşınacağı yeni hizmet binasının temini ve organizasyon sürecinin tamamlanmasının ardından uygulama fiilen hayata geçirilecek.

        Ticaret mahkemelerinin finans merkezine yakın bir bölgede kurulması bekleniyor.

        NE OLMUŞTU?

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, ticaret mahkemelerini tek mahkemede toplayacağını açıklamıştı.

        HSK genel kurulunun dünkü toplantısında Ticaret Mahkemelerinin tek bir bina altında toplanmasına yönelik karar alındı.

