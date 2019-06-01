ABD-Çin ticaret savaşının damgasını vurduğu mayıs ayında küresel piyasalarda 2 trilyon dolarlık kayıp yaşandı. Datastream verilerine göre ABD'de S&P 500 endeksinde mayısta 6.6 düşerken, bu endeksteki hisselerin piyasa değerinden 1.6 trilyon doların silindiği anlamına geliyor. MSCI Dünya Endeksi'ndeki aylık kayıp ise yüzde 6.2'yi buldu. Yine Datastream hesabına göre bu düşüşle dünya genelindeki hisselerdeki değer kaybı 2 trilyon doları buldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'dan ithal edilen ürünlere ek evrgi getirdiğini açıklaması küresel piyasalar için zaten olumsuz geçen mayıs ayının dünya borsalarında ortalama günlük yüzde 0.8 düşüşle kapatmasına yol açtı.

SON KARAR SÜRPRİZ OLDU

ABD merkezli varlık yönetim şirketi Nuveen'in Küresel Hissseler Şefi Saira Malik konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Heniz Çin'e getirilen tarifelerin etkisi kaybolmamışken, şimdi yenileriyle karşı karşıyayız. Bu da küresel piyasalar için negatif bir görünüme yol açıyor" ifadlerini kullandı. LPL Financial Piyasa Stratejisti Ryan Detrick de Meksika'ya getirilen ek tarifenin sürpriz olduğunu belirterek "Meksika ve Kanada'yla yapılan ticaret görüşmelerinin olumlu geçtiğini sanıyorduk. Şimsi asıl soru ABD'nin aynı anda iki ticaret savaşı verip veremeyeceği" şeklinde konuştu.

EKONOMİYİ DÜŞÜNMEDEN KARAR ALIYOR

Mayıs ayının son günlerinde yaşananların tam bir küresel belirsizlik olduğunu belirten Globalt Investments Portföy Yöneticisi Tom Martin ise "Tarifeler sebebiyle artan maliyetler ve belirsizlik şirketlerin kazançlarını negatif etkileyecektir. Yakın zamana kadar piyasalar ABD Başkanı Trump'ın günün sonunda ekonominin bozulmaması için anlaşmalar yapacağına inanıyordu. Şimdi ise karşımızda istediğini almak için ekonomiyi düşünmeden sürekli yeni ek tarife getirebilecek bir Trump duruyor " değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ BÜYÜK YARA ALDI

ABD ile Çin arasında devam eden 'ticaret savaşı' Huawei'nin krizin merkezine oturmasıyla özellikle de teknoloji şirketlerinin hisselerinde düşüşe yol açtı. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq'ta mayıs ayında yüzde 7.9'luk düşüş yaşandı. S&P 500 endeksinde yer alan teknoloji şirketlerindeki düşüş ise yüzde 8.9'u buldu.

OTOMOTİVCİLER 'MEKSİKA'YLA' ÇAKILDI

Dün ise Trump'ın Meksika kararının etkileri ABD borsalarında net bir şekilde hisssedildi. ABD otomotiv sektörü Meksika'da ya üretim yapıyor ya da bu ülkeden parça satın alıyor. Bu sebeple otomotiv üreticilerinin hisselerinde sert düşüşler yaşandı. Cuma günü General Motors hisseleri yüüzde 4.3 değer kaybederken, Fiat Chrysler'deki düşüş yüzde 4.8'i, Ford'daki düşüş ise yüzde 2.3'ü buldu.