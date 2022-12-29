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TikTok fenomeni boy uzatma ameliyatı oldu! Özkan Sağın'ın son hali görenleri şaşırtıyor!

Popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta yayınladığı gönderiler sayesinde fenomen hale gelen Özkan Sağın adlı kişi, boy uzatma ameliyatı olarak 10 cm uzadığını anlatan bir video çekti. İlk paylaşımında kendisine inanmayan takipçileri ile karşılaşan fenomen isim, ikinci videosunda ameliyat öncesi ve sonrası halini yayınladı.

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  • TikTok fenomeni boy uzatma ameliyatı oldu! Özkan Sağın'ın son hali görenleri şaşırtıyor!

    24 yaşında olan TikTok fenomeni Özkan Sağın, boy uzatmak için ameliyat masasına yattı. Ünlü isim ameliyat öncesi ve sonrası hallerini paylaşarak birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.
  • TikTok fenomeni boy uzatma ameliyatı oldu! Özkan Sağın'ın son hali görenleri şaşırtıyor!

    Özkan Sağın’ın gönderilerinden sonra birçok kullanıcı arama motorlarında boy uzatmanın mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı. 
  • TikTok fenomeni boy uzatma ameliyatı oldu! Özkan Sağın'ın son hali görenleri şaşırtıyor!

    Ameliyattan önce boyu 1.66 olan Özkan Sağın, yayınladığı son videosunda 1.76 cm’e yükseldiğini belirtti.
  • TikTok fenomeni boy uzatma ameliyatı oldu! Özkan Sağın'ın son hali görenleri şaşırtıyor!

    BOY UZATMA AMELİYATI NASIL OLUR?

    Boy uzatma ameliyatı var olan sağlık sorunları ya da bacak uzunluğunda olan problemler sebebiyle gerçekleştirilen ortopedik bir cerrahi işlemdir. Vücudun başka bir bölgesinden kemik alınmaz. Vücudun kendi kemiği, yumuşak dokuları, kan damarları, sinirlerin yanında organizmanın da yeni kemik oluşturma kapasitesiyle sağlanır.
  • TikTok fenomeni boy uzatma ameliyatı oldu! Özkan Sağın'ın son hali görenleri şaşırtıyor!

    BOY UZATMA AMELİYATI NE KADAR SÜRER?

    Boy uzatma ameliyatı, herhangi bir komplikasyon oluşmaması durumunda 1.5-2 saat kadar sürer. Ameliyat sonrası her şey yolunda giderse taburcu olma süresi 2 gündür.
  • TikTok fenomeni boy uzatma ameliyatı oldu! Özkan Sağın'ın son hali görenleri şaşırtıyor!
  • TikTok fenomeni boy uzatma ameliyatı oldu! Özkan Sağın'ın son hali görenleri şaşırtıyor!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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