BOY UZATMA AMELİYATI NASIL OLUR?

Boy uzatma ameliyatı var olan sağlık sorunları ya da bacak uzunluğunda olan problemler sebebiyle gerçekleştirilen ortopedik bir cerrahi işlemdir. Vücudun başka bir bölgesinden kemik alınmaz. Vücudun kendi kemiği, yumuşak dokuları, kan damarları, sinirlerin yanında organizmanın da yeni kemik oluşturma kapasitesiyle sağlanır.