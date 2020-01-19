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HaberlerTeknoloji

TikTok geçen yıl Facebook'tan fazla indirildi

Gençler arasında popülerliği her geçen gün artan sosyal medya uygulaması TikTok geçtiğimiz yıl ilk kez Facebook'tan fazla indirildi ve indirilme sayısı bakımından WhatsApp'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Bunun yanında Türk mobil oyun firması Good Job Games 2019'da uygulamaları dünyada en fazla indirilen 10. şirket olarak önemli bir başarı elde etti

TikTok

Sosyal medyadaki yorumları ölçüt kabul ettiğinizde belki de dünyanın en çok nefret edilen uygulamaları arasında olan TikTok geçtiğimiz yıl Facebook'tan fazla indirilerek önemli bir başarıya imza attı. 

Araştırma şirketi Sensor Tower 2019 yılı mobil uygulama istatistiklerini yayımladı. Buna göre geçtiğimiz yıl App Store ve Google Play mağazalarından toplam 114.9 milyar uygulama indirildi. İndirilme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9.1 yükseldi. App Store'daki indirme sayısı yüzde 2.7 büyüme ile 30.6 milyara ulaşırken, Google Play'de yüzde 11.7 artış yaşandı ve toplam 84.3 milyar uygulama indirildi. 

WHATSAPP İLK SIRADA

Geçen yılın dünyada en çok indirilen uygulaması 850 milyonla WhatsApp oldu. Çinli ByteDance'in sahibi olduğu sosyal medya uygulaması TikTok ise 700 milyonu aşkın indirme sayısıyla ikinci sırada yer aldı. TikTok'u Facebook Messenger ve Facebook uygulamaları takip etti. 

TÜRKİYE, RUSYA VE İTALYA'DAN BÜYÜK KATKI

Geçtiğimiz yıl dünyada en çok indirilen ilk 5 uygulamanın 4'ünün sahibi Facebook olurken, bu hegemonyayı tehdit eden tek uygulama TikTok oldu. Sensor Tower verilerine göre WhatsApp son 4 yıldır dünyanın en çok indirilen uygulaması olmayı sürdürüyor. 2017-2017 yıllarında Facebook uygulamaları ilk 4 sırada yer alırken 2018'de TikTok, listeye 4. sıradan girerek bu seriye son verdi. Raporda yer alan bilgilere göre 2019'un son çeyreği, TikTok'un Avrupa'da en hızlı büyüdüğü çeyrek oldu. Bu büyümeye özellikle Türkiye, Rusya ve İtalya'da giderek popülerleşmesi katkıda bulundu.

YILLARA GÖRE EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALAR ('Yeni' ibaresi ilk 10'a ilk kez girişi ifade ediyor):

FACEBOOK KULLNICI SAYISINDA HALA FARK ATIYOR

2019'da ise TikTok hem Messenger gem de Facebook ana uygulamasını indirilme sayısı bakımından geride bırakmayı başardı. Tabii bu TikTok'un her anlamda Facebook'u geride bıraktığı anlamına gelmiyor. TikTok'un son açıklanan rakamlara göre aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyar civarındayken, Facebook'ta bu rakam, eskisi kadar 'havalı' bulunmamasına rağmen,  2.4 milyarı aşmış durumda. 

GOOD JOB GAMES 10. SIRADA

Facebook'u 2019'da üzen tek olay TikTok'un yükselişi olmadı. Sensor Tower verilerine göre Google 5 yıl sonra Facebook'u geride bırakarak uygulamaları dünyada en çok indirilen firma oldu. Türk oyun firması Good Job Games ise 150 milyon civarı indirmeyle dünyanın en popüler 10. mobil uygulama firması oldu. 

2019'DA UYGULAMALARI EN ÇOK İNDİRİLEN FİRMALAR:

Yine Sensor Tower verilerine göre geçtiğimiz ay Good Jobs Games'in ürettiği oyunlar 59 milyon kezindirildi. Fun Race 3D 3 milyon ile geçen ay firmanın en çok indirilen oyunu olurken, bu oyunu Color Fill 3D ve Color Bump 3D takip etti. 

TÜRKİYE DÜNYA YEDİNCİSİ

Türkiye'den geçen yıl listeye ilk 20'ye tek şirket girerken ülkemizde mobil uygulamalara olan ilgi bu sayının önümüzdeki yıllarda artabileceğine işaret ediyor. 

2019'DA EN ÇOK UYGULAMA İNDİRİLEN ÜLKELER:

Türkiye geçtiğimiz yıl dünyada en çok uygulama indirilen 7. ülke oldu. Sensor Tower maalesef ülkeler için tek tek tam rakamları açıklamazken yayımladıkları grafik indirilen uygulama sayısının geçen yıl ülkemizde 700 milyonu aştığını gösterdi. 

 

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