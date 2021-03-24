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TikTok yanlış bilgilerin önüne geçmek için ‘Gerçekleri Bil’ özelliğini devreye aldı

TikTok, platformundaki yanlış bilgilerin önüne geçmek için 'Gerçekleri Bil' adlı yeni bir doğrulama özelliği geliştirdi. Türkiye'de doğrulama kuruluşu Teyit.org ile ortaklık kuran TikTok, yeni özellik kapsamında paylaşılan içeriğin yanlış olduğunun belirlenmesi halinde videoyu platformundan kaldıracak,  teyit edilmemiş bilgiler için de kullanıcılara uyarıda bulunacak.

TikTok 'Gerçekleri Bil' özelliğini devreye aldı - Haberler
HABERTURK.COM

Kısa video paylaşımı temelli sosyal ağ TikTok, platformundaki yanlış bilgilerin önüne geçmek için yeni bir doğrulama özelliğini devreye aldığını duyurdu. ‘Gerçekleri Bil’ adı verilen özellik teyit edilmemiş bilgiler için kullanıcılara uyarıda bulunacak. TikTok bu özellikle yanlış bilgilerin platformda yayılmasını önlemeyi ve doğrulanmamış bir videoyu paylaşmadan önce kullanıcıları iki kez düşünmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

TikTok, Türkiye'de platformdaki yanlış bilgileri tespit etmek ve ortadan kaldırmak için içeriğin doğruluğunu değerlendirmeye yardımcı olması amacıyla doğrulama kuruluşu Teyit.org ile ortaklık kurdu. Doğruluk denetleyicileri içeriğin yanlış olduğunu belirlemesi halinde video platformdan kaldırılıyor.

Doğrulanamayan içerik yanıltıcı bilgilerin yayılmasını sınırlamak amacıyla kullanıcılara ‘Sizin İçin’ akışında önerilmiyor. Bu özellikle birlikte şimdiye kadar kullanıcıların asılsız bilgiler içeren videoları paylaşma oranının yüzde 24 ve beğenilerin de yüzde 7 azaldığı belirtildi.

DOĞRULANMAMIŞ İÇERİK İŞARETLENECEK

Doğruluk denetleyicileri tarafından incelenen ve doğrulanamayan videoya bir ‘banner’ eklenmesinin yanı sıra videonun sahibi olan içerik üreticisine paylaşımının doğrulanmamış içerik olarak işaretlendiği bildiriliyor. Bir kullanıcı “doğrulanmamış içerik” olarak işaretlenen videoyu paylaşmak istediği zaman bir uyarı alıyor. Bu adımın “iptal” veya “paylaş” seçeneklerinden önce kullanıcılara düşünmeleri için fırsat sağlaması amaçlanıyor.

TikTok Ürün Güvenlik Müdürü Gina Hernandez, yeni özellikle ilgili olarak, "Özgün olmak topluluğumuz tarafından en değer verilen kriterlerden biri. Bu nedenle platformumuzda gerçek dışı, yanıltıcı veya yanlış içeriğe karşı koyma sorumluluğunu üstleniyoruz" dedi.

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