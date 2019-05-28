TikTok, Türkiye dahil çoğu ülkede hem iPhone hem de Android kullanıcılarının en çok indirdiği uygulamalar arasında yer alıyor. Peki TikTok neden bu kadar popüler oldu? İşte TikTok ile ilgili merak edilenler...

TİKTOK NEDİR?

Kendini küresel bir video topluluğu olarak tanımlayan TikTok ile kullanıcılar, kendi kısa videolarını oluşturup, paylaşabiliyor. Kullanıcılar, videolarına, özel efekt filtreleri, eğlenceli etiketler ve çıkartmalar ile sevdikleri müzikleri veya sesleri ekleyelebiliyor.

Video klipleri kırpmak, kesmek, birleştirmek ve kopyalamak için düzenleme araçları da sunan TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat ve Vine gibi uygulamaların kesişiminde kısa ve anlık videolara odaklanan bir platform. TikTok’taki videolar 15 saniye ile sınırlı ancak daha uzun hikayeler oluşturmak için videolar birbirine eklenebiliyor.

TİKTOK KULLANICI SAYISI KAÇTIR?

TikTok, Android ve iOS’un yanısıra Amazon platformu için geliştirilmiş ücretsiz mobil uygulamaları bulunuyor. 2018 yılının ilk yarısı sonunda 250 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaştığını duyuran TikTok, 150’den fazla ülkede 500 milyon aylık aktif kullanıcı sayısını da geride bıraktı.

2018 yılında ABD ve Avrupa’da hem iOS hem de Android platformunda en çok indirilen mobil uygulama olmayı başaran TikTok, Türkiye’de de hayli popüler.

Hatta Türkiye'de 21 Ocak 2019 itibariyle Android’te sosyal platformlar arasında en fazla indirilen uygulama olan TikTok, tüm Android uygulamaları içinde de en fazla indirilen 3. uygulama konumunda bulunuyor. Türkiye’deki iPhone kullanıcıları arasında iOS platformunda video uygulamaları arasında en fazla indirilen uygulama olan TikTok, genel sıralamada da 6. konumda.

TikTok’un, dünya internet trafiğinin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan video içeriklerindeki payı da gittikçe artıyor. 800 milyonu aşkın internet kullanıcısıyla dünyanın en büyük internet nüfusuna sahip olan Çin’de Kasım 2018 itibariyle trafiğin yaklaşık yüzde 10’u tek başına TikTok’tan geliyor.

TİKTOK'TA YAŞ SINIRI VAR MI?

Çoğu sosyal paylaşım platformunda olduğu gibi TikTok için de yaş sınırlaması bulunuyor. Platformun kurallarına göre TikTok kullanıcısı olmak için 13 yaşından büyük olma şartı aranıyor. 13 yaşından büyük ancak 18 yaşından küçük kullanıcıların ise TikTok’u kullanmak veya bir hesap açmak için ebeveynlerinden veya yasal velilerinden onay aldığını beyan ettiği kabul ediliyor. Diğer bir deyişle pratikte işlemese de 18 yaşın altındakilerin uygulamayı kullanabilmesi için ailelerinden izin almış olması gerekiyor.

TİKTOK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çinli internet teknolojileri şirketi ByteDance, 2016 yılının eylül ayında Çin’de Douyin adlı video paylaşım platformunu kullanıma açtı. Şirket, Douyin’i 2017 yılının eylül ayında TikTok adıyla uluslararası pazarların da kullanımına sundu.

ByteDance, 2017 yılının kasım ayında 1 milyar dolara Şangay merkezli müzik paylaşımına odaklanan ve aynı zamanda ABD’de California’da da ofisi bulunan sosyal medya platformu musical.ly’i satın aldı. ABD’deki genç kullanıcıları hedefleyen Çinli şirket, 2 Ağustos 2018'de TikTok ile musical.ly uygulamalarını ve kullanıcı veritabanını tek bir uygulamada birleştirerek TikTok ile yoluna devam etme kararı aldı.