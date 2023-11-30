TikTok'ta trend olan o makarna tarifi! Tadına doyamayacaksınız!

TikTok'ta trend olan o makarna tarifi! Tadına doyamayacaksınız!

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Yoğun günlerin ardından pratik ve lezzetli bir yemek isteyenler için TikTok’ta bir makarna tarifi gündem oldu. Tek tava kullanılarak yapılabilecek tagliatelle tarifini sizler için derledik.