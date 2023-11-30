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        Haberler Yaşam TikTok'ta trend olan o makarna tarifi! Tadına doyamayacaksınız!

        TikTok'ta trend olan o makarna tarifi! Tadına doyamayacaksınız!

        Sosyal medyanın popüler platformlarından biri olan TikTok'ta zaman zaman bazı yemek tarifleri viral oluyor. Bu makarna tarifi de o viral olanlardan bir tanesi. İşte popüler olan tagliatelle tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 11:59 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:59
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        Yoğun günlerin ardından pratik ve lezzetli bir yemek isteyenler için TikTok’ta bir makarna tarifi gündem oldu. Tek tava kullanılarak yapılabilecek tagliatelle tarifini sizler için derledik.

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        TAGLIATELLE MAKARNA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

        Malzemeler:

        • 250 gram tagliatelle makarna
        • 200 gram krema
        • 150 gram beyaz peynir
        • 100 gram mantar
        • 1 adet soğan
        • 1 diş sarımsak
        • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
        • Tuz, karabiber
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        TAGLIATELLE MAKARNA TARİFİ

        • Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın.
        • Mantarları küçük küçük doğrayın.
        • Zeytinyağını bir tavada ısıtın ve soğanı ve sarımsağı kavurun.
        • Mantarları ekleyin ve kavurmaya devam edin.
        • Krema ve beyaz peyniri ekleyin ve karıştırın.
        • Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
        • Makarnayı haşlayın ve süzün.
        • Hazırladığınız sosu makarnanın üzerine dökün ve karıştırın.
        • Sıcak olarak servis yapın.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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