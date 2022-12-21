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Haberler Gündem İnanç Tilavet Secdesi Nedir, Nasıl Yapılır? Tilavet Secdesi Ayetleri Neler ve Nasıl Kılınır?
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Tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır? Tilavet secdesi ayetleri neler ve nasıl kılınır?

Ramazan ayı Müslümanların daha farklı ve çeşitli ibadetler yaptığı bir dönemdir. Çünkü Ramazan ayının günahlardan kurtulmak için bir vesile olduğu düşünülmektedir. Ramazan ayında mümkün olduğunca herkes Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeye çalışır.

Tilavet Secdesi Nedir, Nasıl Yapılır? Tilavet Secdesi Ayetleri Neler ve Nasıl Kılınır?

Kur’an-ı Kerim’de bazı ayetler secde ayetleri olarak görülmektedir. Bu ayetler okunduğunda ya da başka biri okurken duyulduğunda mutlaka tilavet secdesi yapılması gerekir. Ancak pek çok kişi tilavet secdesinin nasıl yapılacağını tam olarak bilmemektedir. Biz de bu içeriğimizde tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır? Tilavet secdesi ayetleri neler ve nasıl kılınır? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tilavet secdesi ile ilgili tüm merak edilenler…

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Tilavet secdesi nasıl yapılır? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Kur’an-da bulunan secde ayetleri duyulduğunda ya da okunduğunda tilavet secdesi yapılmaktadır. Bu bir namaz değildir. Yalnızca secde şeklinde yapılmaktadır.

Tilavet Secdesi Nasıl Kılınır?

Tilavet secdesi nasıl kılınır? Diye soranlara bunun bir namaz olmadığını söyleyebiliriz. Kur’an-da bulunan secde ayetlerini okuyan ya da kılanlar tilavet secdesi yapmalıdır. Bunun için kişi kıbleye döner ve tilavet secdesi yapmaya niyet edere “Allah-u ekber” diyerek rükuya eğilir. Sonrasında secdeye yönelip 3 defa “subhane rabbiyel ala” der ve kalkar. Sonrasında otururken de “semi’na ve eta’na gufraneke Rabbena ve ileykel masir” deyip dua eder ve secde bitmiş olur. Tilavet secdesi namaz gibi değildir. Yalnızca tek bir secdeden oluşur. Dolayısıyla secdeden kalkan kişinin teşehhüt miktarı oturması ya da selam vermesi gerekmemektedir. Kur’an hatmi yapan kişiler secdeleri tek tek yapabileceği gibi tüm hatim bittikten sonra toplu olarak da yapabilirler.

Tilavet Secdesi Kılınışı

Tilavet secdesi kılınışı namaz gibi değildir. Bunun için kişi kıbleye döner ve tilavet secdesi yapmaya niyet edere “Allah-u ekber” diyerek rükuya eğilir. Sonrasında secdeye yönelip 3 defa “subhane rabbiyel ala” der ve kalkar.

Tilavet Secdesi Duası

Tilavet secdesi tamamlandıktan sonra tilavet secdesi duası yapılması gerekir. Bu dua “Semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke'l-masîr” şeklindedir. Secdeden kalkınca bunun denmesi yeterlidir.

Namazda Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Namazda tilavet secdesi nasıl yapılır? Diye soranlara namaz bittikten sonra yapılabileceğini söyleyebiliriz.

Tilavet Secdesi Ayetleri

Tilavet secdesi ayetleri 14 tane olup bu ayetler; “er-Ra'd, 13/15, el-A'raf, 7/206, el-Hac, 22/18, en-Nahl, 16/49, Meryem,19/58, el-İsrâ, 17/107, el-Furkân, 25/60, Alak, 96/19, en-Necm, 53/62, en-Neml, 27/25, el-İnşikâk, 84/21, es-Secde, 32/15, Sâd, 38/24, Fussilet, 41/37 şeklindedir.

Tilavet Secdesi Hangi Cüzlerde Var?

Tilavet secdesi hangi cüzlerde var? Diye çok fazla kişi tarafından merak edilmektedir. Tilavet secdesinin olduğu cüzler şu şekildedir; 9. Cüz, 13. Cüz, 14. Cüz, 15. Cüz, 16. Cüz, 17. Cüz, 19. Cüz (bu cüzde 2 secde ayeti bulunur), 21. Cüz, 23. Cüz, 24. Cüz, 27. Cüz, 30. Cüz (bu cüzde 2 secde ayeti bulunur). Bu cüzlerin hepsi sayıldığında Kur’an-ı Kerim’de toplam 14 adet secde ayeti olduğu görülmektedir. Bu ayetleri duyan ya da okuyan kişinin mutlaka tilavet secdesi yapması gerekmektedir. Tilavet secdesi bir namaz değildir ve bu secdenin yapılması dinen vacip görülmektedir.

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