Türkiye'de üst üste zam gören iPhone'ların fiyatı iyiden iyiye tırmanırken Apple'ın patronu Tim Cook’tan fiyatlarla ilgili açıklama geldi. Apple CEO'su Tim Cook, katıldığı bir televizyon programında iPhone Xs'in pahalı olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Cupertino merkezli teknoloji devi, her yeni nesil ile iPhone fiyatlarını astronomik şekilde arttırmakla eleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone Xs Max'in en pahalı versiyonu ABD'de 1.449 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip.

Good Morning America isimli televizyon programına katılan Apple CEO'su Tim Cook, iPhone Xs'in pahalı olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Cook yeni akıllı telefonlardaki inovasyonun ucuza mal olmadığını ve cihazın daha fazla yeni nesil teknolojiyi bir araya getirdiğini söyledi.

Apple'ın patronu konuyla ilgili olarak "Herkes için bir iPhone yapmak istiyoruz. Bu her zaman bizim hedefimiz oldu ve hatta daha düşük fiyatlara sahip birkaç iPhone'umuz var. Ama eğer bu telefona bakarsanız iPhone Xs inanılmaz bir kamerası var ve bir akıllı telefonda kullanılan en küçük ve en güçlü yongaya sahip" dedi.

Cook, iPhone'un sadece tipik bir akıllı telefon değil aynı zamanda tüketicinin ihtiyaç duyduğu diğer tüm cihazların yerini aldığını, bu nedenle çok fazla işlevsellik sunmanın da yüksek bir maliyet gerektirdiğini vurguladı.

Deneyimli yönetici "Telefonunuz dijital kameranızın yerini aldı. Müzik çalarınızın yerini aldı. Video oynatıcınızın yerini aldı. Tüm bu farklı cihazların yerini aldı. Dolayısıyla, ürün gerçekten çok önemli ve insanların en yenilikçi ürüne sahip olmak istediklerini öğrendik. Ve bunu yapmak çok ucuz bir şey değil" dedi.

iPHONE FİYATLARI

Listelenen XS Max ve XR modellerinin Türkiye fiyatlarına bakacak olursak, bizleri oldukça dudak uçuklatan fiyatlar karşılıyor. Ön siparişe sunulan iPhone XS Max, 11.999 TL‘den başlayan fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor. XS Max‘in 256 GB’lık versiyonu 13.999 TL’den satışa sunuldu.

Apple’ın piyasaya sunduğu en pahalı model ise XS Max’in 512 GB’lık versiyonu oldu. Bu model ise 15.999 TL olarak listelenmiş durumda. Apple'ın en yüksek model iPhone XS Max'i yaklaşık 16 bin TL'ye satılıyor.

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