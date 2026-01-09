Habertürk
        Timberwolves'ın serisi sürüyor!

        Timberwolves'ın serisi sürüyor!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ı 131-122 yenen Minnesota Timberwolves, üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 09.01.2026 - 11:17
        Timberwolves'ın serisi sürüyor!
        Target Center'da oynanan maçta Timberwolves adına Julius Randle, 28 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle takımını sırtlarken, 25 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynayan 24 yaşındaki Anthony Edwards, LeBron James ve Kevin Durant'ın ardından NBA tarihinin 10 bin sayıya ulaşan en genç üçüncü isim oldu.

        Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30 sayı, 8 asist, Sam Merrill 22, Evan Mobley 19 sayı kaydetti.

        Timberwolves, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki Renee Good için maç öncesinde saygı duruşunda bulundu.

        JAZZ, 5 MAÇ SONRA KAZANDI

        Dallas Mavericks'i 116-114 mağlup eden Utah Jazz ise beş maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

        Jazz'da Lauri Markkanen 33 sayı, 7 ribaunt, Keyonte George 19 sayı, 7 asist, Brice Sensabaugh 14 sayı kaydetti.

        Mavericks'te Cooper Flagg 26 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Klay Thompson 23 sayı, Anthony Davis 21 sayı, 11 ribauntla maçı tamamladı.

