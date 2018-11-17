13 | 19

Dizide Cumberbatch, babası tarafından kötü muamele görüp annesinden aradığı desteği bulamayan bir aile tarafından yetiştirilip yaşadıklarını geride bırakmaya çalışan aristokrat ve son derece komik bir playboy olan Patrick Melrose'u canlandırıyor. Her bölümde Patrick Melrose'un farklı bir hikayesini anlatan dizinin bu yıl pek çok ödül alması bekleniyor.