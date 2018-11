18 | 19

1- KILLING EVE

Luke Jennings'in kitaplarından uyarlanan dizi, ajan olma hayali kuran bir kadının beklenmedik bir maceraya atılmasını anlatıyor. Grey's Anatomy dizisinden tanıdığımız Sandra Oh, Eve'e hayat veriyor. Eve karakterini canlandıran oyuncuya The White Princess, Doctor Foster, Thirteen ve My Mad Fat Diary gibi dizilerle tanınan Jodie Comer eşlik ediyor.