Amy Adams'ın başrolünü üstlendiği Sharp Objects, Benedict Cumberbatch'ın kötü bir çocukluğun ardından anılarını geride bırakan bir aristokratı canlandırdığı Patrick Melrose ve Julia Roberts'ın dram ve gerilim türünde izleyiciyle buluştuğu Homecoming... Dizi sektörünün giderek büyümesiyle pek çok ünlü aktör ve aktris önemli rollerde karşımıza çıkıyor. TIME dergisi de 2018’in en iyi 10 dizisini belirledi. İşte yıla damga vuran yapımlar...
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10- POSE
American Horror Story, American Crime Story ve Feud ile kendini kanıtlayan Ryan Murphy'nin yaratıcılarından Pose, FX ekranlarında yayınlanıyor. Murphy'nin yanı sıra Steven Canals ve Brad Falchuk'un yaratıcı olarak yer aldığı dizi, 1980'li yıllarda LGBT dansçı topluluklarının dünyasıyla birlikte Amerikan toplumundaki dans kültürü ele alınıyor.
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James Van Der Beek, Billy Porter, Kate Mara, Evan Peters gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi 8 bölümden oluşuyor. New York'ta bir arada yaşayan çeşitli kültürlerden insanların hayatına odaklanan dizinin ikinci sezonu ise 2019 yılında ekranlarda olacak.
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9- HOMECOMING
Julia Roberts televizyon dizisiyle karşımıza çıktığı Homecoming oldukça iddialı işlerden. Psikolojik gerilim türündeki senaryo, Eli Horowitz ve Micah Bloomberg'in elinden çıktı. Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Sam Esmail, Mr. Robot dizisinde de imzası vardı.
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Gizli bir devlet kuruluşunda çalışan Heidi Bergman karakterini canlandıran Julia Roberts, dizide savaştan dönen askerleri sivil hayata kazandırmaya çalışıyor. Stephan James'in Walter Cruz karakterini oynadığı dizide ayrıca Dermot Mulroney, Bobby Cannavale, Alex Karpovsky ve Ayden Mayeri gibi ünlü oyuncular da karşımıza çıkıyor.
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8- MY BRILLIANT FRIEND
Elena Ferrante'nin çok satan romanından ekrana uyarlanan My Brilliant Friend, iki farklı dönemde geçiyor. Ana karakterlerin iki farklı dönemine, önce genç oyuncular Elisa Del Genio ve Ludovica Nasti hayat veriyor. Dostların olgunluk dönemini Margherita Mazzucco ve Gaia Girace canlandırıyor.
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Venedik Film Festivali’nde prömiyer yapan dizide Elena Greco isimli bir kadının hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan en yakın arkadaşıyla olan arkadaşlık ilişkisi ele alınıyor. Hungry Hearts'ın yönetmen ve senaristi Saverio Costanzo'nun yönettiği dizi için 215 bin metrekarelik bir set alanı oluşturulduğunu ve 1500 civarı kostüm hazırlandığını ekleyelim.
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7- CLAWS
Florida'da güzellik salonu işleten birbirinden farklı özelliklere sahip beş farklı kadının hayatlarını ele alan dizide bolca entrika var. Para kazanmak uğruna kirli işlere bulaşmaktan çekinmeyen bu kadınlara Niecy Nash, Carrie Preston, Judy Reyes, Karrueche Tran ve Jenn Lyon hayat veriyor.
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6- TERRACE HOUSE: OPENİNG NEW DOORS
Japon ekranlarında yıllardır süregelen program, Netflix’te yayımlanmaya başladıktan sonra yavaş yavaş bütün dünya izleyicilerini fethetti. TV şovunda aralarında bir şef, bir snowboardcu ve bir buz hokeyi oyuncusu bulunan bir grup genç, Karuizawa ormanlarında bir araya gelerek hayallerinin peşinden koşuyor.
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Şehrin içinde ama aynı zamanda doğanın ortasında güzel bir evi, iki arabayı paylaşan gençler, normal hayatlarını sürdürebiliyor; işe, okula gidip gelebiliyorlar. Tabii bu kadar insan bir araya girince entrika ve dedikodu programın ana unsurlarından oluyor.
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5- THE GOOD PLACE
2016 yılından beri ekranlarda olan The Good Place, komedik fantastik türünde bir dizi. The Office ve Brooklyn Nine-Nine gibi yapımlarda da imzası bulunan Michael Schur'un elinden çıkan dizide kendisiyle aynı gün hayatını kaybedenlerle birlikte kendini 'İyi Yer'de bulan Elenaor Shellstrop'un komik hikayesini izliyoruz.
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Dünyadaki hayatını bencil, umursamaz ve kendisine bile pek hayrı dokunmayan biri olarak geçiren Elenaor'un karışıklık sonucu İyi Yer'e geçmesini konu edinen dizi, keyifli vakit geçirmek isteyenler için uygun olabilir.
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4- PATRICK MELROSE
Benedict Cumberbatch'in merak edilen dizisi Patrick Melrose, İngiliz yazar ve gazeteci Edward St. Aubyn'in roman serisinden esinlenilerek oluşturulmuş. Benedict Cumberbatch'in aristokrat playboy Patrick Melrose'u canlandırdığı dizide Melrose'un anne ile babasına Hugo Weaving ve Jennifer Jason Leigh hayat veriyor.
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Dizide Cumberbatch, babası tarafından kötü muamele görüp annesinden aradığı desteği bulamayan bir aile tarafından yetiştirilip yaşadıklarını geride bırakmaya çalışan aristokrat ve son derece komik bir playboy olan Patrick Melrose'u canlandırıyor. Her bölümde Patrick Melrose'un farklı bir hikayesini anlatan dizinin bu yıl pek çok ödül alması bekleniyor.
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3- ATLANTA
2016 yılında ilk bölümü yayınlanan Atlanta'nın senaristliğini Donald Glover yaparken yapımcılığını ise Dianne McGunigle ve Paul Simms üstleniyor. Dizi, Atlanta'nın düşük gelirli banliyölerinde büyümüş paraya ihtiyacı olan genç bir babanın, rap albümü çıkarmaya hazırlanan kuzenine menajerlik teklif etmesiyle gelişen olayları aktarıyor.
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25 dakikadan oluşan bölümlerden oluşan dizi Altın Küre ve Emmy Ödülü kazandı. Donald Glover yönetmen kategorisinde Emmy kazanan ilk Afrikalı Amerikalı oldu.
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2- SHARP OBJECTS
Bu yılın heyecanla beklenen yapımları arasında yer alan Sharp Object, listede üst sıralarda yer almayı hak ediyor. Gillian Flynn'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizi psikolojik gerilim ve drama türünü sevenlerin soluksuz izleyeceğini söyleyebiliriz.
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Dizi kasabasında öldürülen iki genç kızın hikayesiyle birlikte kendi geçmişini de çözmeye çalışan Camille Preaker (Amy Adams) isimli muhabirin yaşadıklarını anlatıyor. Preaker'ın annesine Patricia Clarkson, kardeşine ise Eliza Scanlen hayat veriyor.
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1- KILLING EVE
Luke Jennings'in kitaplarından uyarlanan dizi, ajan olma hayali kuran bir kadının beklenmedik bir maceraya atılmasını anlatıyor. Grey's Anatomy dizisinden tanıdığımız Sandra Oh, Eve'e hayat veriyor. Eve karakterini canlandıran oyuncuya The White Princess, Doctor Foster, Thirteen ve My Mad Fat Diary gibi dizilerle tanınan Jodie Comer eşlik ediyor.
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Birbiriyle takıntılı hale gelen iki zeki kadının arasındaki kedi fare oyununu konu alan Killing Eve, gerilim türüne meraklı olanların kaçırmaması gereken bir yapım.
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