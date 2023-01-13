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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Timur Seyfettin Ölmez: Hayal bile edemezdim

130 milyon doları geçkin bütçesiyle son dönemlerin en yüksek bütçeli yapımlarından olan aksiyon-komedi türündeki 'Operation Fortune' (Servet Operasyonu) filminin İstanbul’daki özel gösterimi gerçekleşti

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  • Timur Seyfettin Ölmez: Hayal bile edemezdim - Magazin haberleri

    Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin, başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett’ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Cary Elwes, Bugzy Malone gibi isimlerin yanı sıra Kaan Urgancıoğlu, Timur Seyfettin Ölmez, Ozan Ayhan, Ergun Kuyucu ve Aksel Üstün de yer alıyor.
  • Timur Seyfettin Ölmez: Hayal bile edemezdim - Magazin haberleri

    'Operation Fortune' filminin Türk oyuncularından Timur Seyfettin Ölmez, özel gösterime hava muhalefetinden dolayı rötar yapan Antalya uçağından bavuluyla gelmek zorunda kaldı.
  • Timur Seyfettin Ölmez: Hayal bile edemezdim - Magazin haberleri

    "HAYAL BİLE EDEMEZDİM"

    Proje hakkında konuşan Ölmez, "Biz sette beş yüz kişilik bir ekiptik. Çok yoğun bir tempoda çalışmamıza rağmen kimsenin yüzünden gülücük eksik olmadı. Böyle bir ekiple bir arada olduğum için çok mutluyum. Guy Ritchie sinema tarihinde çok önemli bir yönetmen. Onun projesinde olmayı hayal bile edemezdim" ifadelerini kullandı.
  • Timur Seyfettin Ölmez: Hayal bile edemezdim - Magazin haberleri

    "TÜRK PROJELERİNİN ARTIK DÜNYA STANDARTLARINDAN HİÇBİR FARKI YOK"

    Filmin bir diğer Türk oyuncusu Aksel Üstün, Timur Seyfettin Ölmez ile beraber altıncı projeleri olduğunu dile getirdi. Üstün, ayrıca 8 yıl önce bir film projesiyle de Cannes Film Festivali’ne katıldıklarını söyledi.

    Üstün, "Eminim bu filmdeki oyunculuklara herkes hayran kalacak. Türk projelerinin artık dünya standartlarından hiçbir farkı yok. Bütün dünya Türk dizilerini, Nuri Bilge Ceylan filmlerini çok severek takip ediyor. Türk oyuncuların İngilizce'leri oldukça akıcı ve iyi. Bazıları ise 4-5 yabancı dil biliyor. İlerleyen zamanlarda çok daha rağbet oacağına eminim" dedi.
  • Timur Seyfettin Ölmez: Hayal bile edemezdim - Magazin haberleri

    "GURUR VERİCİ"

    Oyuncu Öznur Serçeler de özel gösterime katılanlar arasındaydı. Serçeler, Türk oyuncuların son dönemdeki başarıları konusunda açıklamalarda bulundu.

    Öznur Serçeler, "IMDB'de oldukça beğeni almaya başlayan oyuncularımız var. Bu beni çok mutlu ediyor. Film sektörümüzün uluslararası projelerle anılması benim için çok gurur verici. Dünyaya açılmak için yabancı dil bilmek çok büyük avantaj" ifadelerini kullandı.

    "ANTALYA YABANCILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

    Serçeler, 'Operation Fortune' hakkında, "Antalya çok etnik bir yer, yabancıların oldukça ilgisini çekiyor. Ben çocukluktan beri romantik filmleri çok seviyorum. 'Pearl Harbour' filminden beri de Josh Hartnett’e hayranım ama bütün dünya gibi benim favorim de Jason Statham... Filmi çok merak ediyorum" diye konuştu.
  • Timur Seyfettin Ölmez: Hayal bile edemezdim - Magazin haberleri

    Aksel Üstün, Timur Seyfettin Ölmez
  • Timur Seyfettin Ölmez: Hayal bile edemezdim - Magazin haberleri

    Ozan Ayhan

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