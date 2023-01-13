Timur Seyfettin Ölmez: Hayal bile edemezdim

"GURUR VERİCİ"



Oyuncu Öznur Serçeler de özel gösterime katılanlar arasındaydı. Serçeler, Türk oyuncuların son dönemdeki başarıları konusunda açıklamalarda bulundu.



Öznur Serçeler, "IMDB'de oldukça beğeni almaya başlayan oyuncularımız var. Bu beni çok mutlu ediyor. Film sektörümüzün uluslararası projelerle anılması benim için çok gurur verici. Dünyaya açılmak için yabancı dil bilmek çok büyük avantaj" ifadelerini kullandı.



"ANTALYA YABANCILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"



Serçeler, 'Operation Fortune' hakkında, "Antalya çok etnik bir yer, yabancıların oldukça ilgisini çekiyor. Ben çocukluktan beri romantik filmleri çok seviyorum. 'Pearl Harbour' filminden beri de Josh Hartnett’e hayranım ama bütün dünya gibi benim favorim de Jason Statham... Filmi çok merak ediyorum" diye konuştu.