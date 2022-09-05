Pek çok diyetisyene ve uzmana göre kahvaltı vücudumuz enerjisini karşılayabilmesi için ihtiyaç duyduğu bir öğün... Yine uzmanlara göre vücudumuz gece boyunca büyüme ve tamir amacıyla bol miktarda enerji harcadığı için dengeli bir kahvaltı ile enerjinin yanı sıra protein ve kalsiyum seviyesini takviye etmiş oluyor. Ancak bu duruma karşıt görüşler bulunmakta. Kimi görüşlerde gün içerisinde uzun saatler yemek yemeyerek açık diyetinin uygulanmasının başarısından bahsedilirken, bazı görüşlerde de kahvaltının bir kamuoyu algısı olduğu iddia ediliyor.

Doktor Mehmet Öz, TMZ Dergisi'ne verdiği bir röportajda kahvaltının gereksiz olduğuna değinmişti. Dr. Öz kahvaltının bir dayatma ve reklam aldatmacası olduğunu söylemişti. Dr. Öz , pek çok insanın sabah uyandığında aç olmasa bile ilk iş olarak kahvaltı yaptığını belirtirken, aslında kahvaltının doğru zamanda yapılması gerektiğini vurguluyor. Bunun için uyanır uyanmaz kahvaltı edilmesini değil, 3-4 saat sonra aç hissettiğinde aralıklı oruç saatlerinde kahvaltı yapmanın daha doğru olduğunu belirtiyor.



YAPILAN ARAŞTIRMALAR KAHVALTI YAPMAMAYI DESTEKLİYOR MU?

ABD'de 50'bin kişiye ait sağlık verilerinin incelendiği bir araştırmada, kahvaltıyı bir rutin olarak uygulayan insanların vücut-kütle indekslerinin, öğle veya akşam yemeğine önem veren kişilerinkinden daha düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar bu sonucu, kahvaltının doygunluk hissini artmasına, günlük kalori alımının azalmasına bağladılar.



Bir diğer yapılan araştırmada 52 obez kadınla 12 haftalık bir zayıflama programı düzenlendi. Kadınların hepsi bir günde aynı kaloriyi alıyordu, ancak yarısı güne kahvaltıyla başlıyordu. Araştırma sonucunda kadınların kilo vermesini sağlayan şeyin kahvaltı değil, aslında normal rutinlerinde değişiklik yapmış olmaları olduğu görüldü. Daha önce kahvaltı etmeyenler kahvaltı etmeye başlayınca eski rutinlerinde devam edenlerden daha fazla kilo kaybı yaşadılar. Eskiden kahvaltı edenler ise öğünlerini kestiklerinde, kahvaltı edenlere kıyasla daha da fazla kilo verdikleri görüldü.