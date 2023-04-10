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TİP milletvekili aday listesi açıklandı! 14 Mayıs seçimleri Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayları kimler,

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için TİP milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Türkiye İşçi Partisi 49 bölge ve 52 seçim çevresinde milletvekili adaylarını belirledi. Barış Atay Antalya’da ikinci sıradan, Sera Kadıgil İstanbul 1’inci bölge birinci sıradan, Erkan Baş İstanbul 3’üncü bölge birinci sıradan, Ahmet Şık İstanbul 2’nci bölge birinci sıradan aday oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Türkiye İşçi Partisi TİP milletvekili adayları isim listesi...

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  • TİP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterdi?

    TİP milletvekili aday listesi belli oldu. 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesi, Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu. 28. Dönem Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayları arasında; İstanbul 1. bölge 1. sıradan Sera Kadıgil, İstanbul 2. bölge 1. sıradan Ahmet Şık, İstanbul 3. bölge 1. sıradan ise Erkan Baş yer aldı. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 28. Dönem TİP milletvekili adayları isim listesi...
  • TİP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterdi?

    TİP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU!

    TİP milletvekili adayları belli oldu. Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçime giren Türkiye İşçi Parti'nin de milletvekili adayları belli oldu. Buna göre; Barış Atay Antalya’da ikinci sıradan, Sera Kadıgil İstanbul 1’inci bölge birinci sıradan, Erkan Baş İstanbul 3’üncü bölge birinci sıradan, Ahmet Şık İstanbul 2’nci bölge birinci sıradan aday oldu.

    TİP'in 49 il ve 52 seçim bölgesinde seçimlere gireceği milletvekili adayları belli oldu.
  • TİP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterdi?

    TİP, Ankara 2'nci Bölge 1'inci sırada Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ı aday gösterirken, Ankara 3'üncü Bölge 1'inci sırada da vergi uzmanı Ozan Bingöl yer aldı.

    TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, bu seçimlerde Antalya 2'nci sıradan aday olurken, Antalya 1'inci sırada Yunus Başaran aday oldu. Gezi davasından tutuklanan Avukat Can Atalay ise Hatay 1'inci sıradan aday gösterildi.
  • TİP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterdi?

    Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz de Ahmet Şık'ın ardından İstanbul 2'nci Bölge 2'nci adayı oldu. LGBT aktivisti Esmeray Özadikti ise 3'üncü sıra adayı oldu.

    İstanbul 3'üncü Bölge'de ise sırasıyla Genel Başkan Erkan Baş, Meryem Göktepe ve Gazeteci Umur Talu yer aldı.

    Gazeteci İrfan Değirmenci İzmir 2'nci Bölge 1'inci sıra, Mehmet Kani 2'nci Bölge 2'nci sıra, Sanatçı Mehmet Aslantuğ Muğla 1'inci sıra adayı oldu.
  • TİP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterdi?

    TİP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

    ADANA 1 DUYGU YILMAZ

    ADANA 2 SEDA AŞKIN

    ADANA 3 AHMET FARUK ULAŞ

    ADANA 4 MESUT KOYUN

    ADANA 5 UTKU ALEMDAROĞLU

    ADANA 6 DİLA AKAR

    ADANA 7 MERYEM MAZMAN KARTAL

    ADANA 8 ONURCAN GÜRBÜZ

    ADANA 9 EDA BAHAR KOCABEYLER

    ADANA 10 HÜSEYİN EVGİN

    ADANA 11 OĞUZCAN KILIÇ

    ADANA 12 MEHMET SELİM AKMAN

    ADANA 13 MUSTAFA ÇELİK

    ADANA 14 SEMİH AKKIRCIK

    ADANA 15 EREN ARARAT


    AFYONKARAHİSAR 1 PINAR SİSLİTUNA

    AFYONKARAHİSAR 2 LALE PELİN BEYAZIT

    AFYONKARAHİSAR 3 ARDA DUVARCI

    AFYONKARAHİSAR 4 SEVİL ALTIN

    AFYONKARAHİSAR 5 CAFER ÖZTÜRK

    AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ORBAY


    AKSARAY 1 DENİZ AY

    AKSARAY 2 EMİR ERSİN KAHRAMAN

    AKSARAY 3 RAMAZAN KORKMAZ

    AKSARAY 4 SONER ASLAN


    AMASYA 1 MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ

    AMASYA 2 EREN GÖNEN

     

    AMASYA 3 DİLAVER ÖZTÜRK
  • TİP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterdi?

    ANKARA-2 1 ÖZGÜR AYBAŞ

    ANKARA-2 2 YELDA KOÇAK URFA

    ANKARA-2 3 BEKTAŞ RIZA HANEDAN

    ANKARA-2 4 ÖZDİL ÜÇÖZ

    ANKARA-2 5 SEVGİ HAZIR

    ANKARA-2 6 ASİYE SÜLLÜ

    ANKARA-2 7 FATİH ÖZAKOĞLU

    ANKARA-2 8 MAHİR ÜNSAL ERİŞ

    ANKARA-2 9 BARIŞ AYDOĞAN

    ANKARA-2 10 YERSU BÜYÜKDAĞ

    ANKARA-2 11 MUSTAFA ERTARAKÇI


    ANKARA-3 1 OZAN BİNGÖL

    ANKARA-3 2 MİSKET ELİF ÇONGUR

    ANKARA-3 3 TUĞBA GÜRSOY

    ANKARA-3 4 HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU

    ANKARA-3 5 DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK

    ANKARA-3 6 EGE ARDA ANILAN

    ANKARA-3 7 BEKİR TUNCAY ÇELEN

    ANKARA-3 8 OZAN YURDAKAL

    ANKARA-3 9 MUSTAFA KOLCU

    ANKARA-3 10 EBRU BESE

    ANKARA-3 11 ERSİN BEYTEMUR

    ANKARA-3 12 ILGIN BARAN ÖCAL


    ANTALYA 1 YUNUS BAŞARAN

    ANTALYA 2 BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

    ANTALYA 3 EMİRE ULUTAŞ

    ANTALYA 4 TUNCAY KOÇ

    ANTALYA 5 EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU

    ANTALYA 6 AYŞE BİLGE KALIN

    ANTALYA 7 EZGİ ALTINKURT SAĞLIK

    ANTALYA 8 KERİM UĞUR

    ANTALYA 9 GÜLİZAR KOCADAĞ

    ANTALYA 10 HASAN GİRGİNEL

    ANTALYA 11 AYFER GÜNEŞHAN

    ANTALYA 12 AHMET ELATAŞ

    ANTALYA 13 BETÜL ÜRKÜTEN

    ANTALYA 14 GAMZE PELİN DEMİRCAN

    ANTALYA 15 BİLGE ERK

    ANTALYA 16 LEYLA ÇELEBİ

    ANTALYA 17 MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU


    ARTVİN 1 FEYZULLAH SERKAN ACAR

    ARTVİN 2 TİMUR ŞİMŞEK


    BALIKESİR 1 SERHAT SUHA ÖZCAN

    BALIKESİR 2 MÜGE OKUR

    BALIKESİR 3 AÇELYA SUNGUR

    BALIKESİR 4 ŞERİFE SEVİM ŞENEL

    BALIKESİR 5 OKTAY ŞÜKÜR

    BALIKESİR 6 BARAN BAKIR

    BALIKESİR 7 GİZEM YOĞURTÇU

    BALIKESİR 8 CEM CANTAŞ

    BALIKESİR 9 FATİH NİYAZİOĞLU


    BAYBURT 1 AYSEL SİLİ


    BİLECİK 1 CENK DİK

    BİLECİK 2 CEYLAN ÖZÇELİK


    BOLU 1 FİGEN ÇAKIR

    BOLU 2 ERAYCAN SAFA

     

    BOLU 3 ÖMER BARIŞ SAFİ
  • TİP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterdi?

    BURSA-1 1 MAHMUT HAKAN KOÇAK

    BURSA-1 2 HELİN İLCEK

    BURSA-1 3 ERHAN İMRALI

    BURSA-1 4 SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ

    BURSA-1 5 TİMUR TORGAY

    BURSA-1 6 EYLEM GÜN GÜNEŞ

    BURSA-1 7 SUAT ŞENOCAK

    BURSA-1 8 BUSENUR ÇOBAN

    BURSA-1 9 ADİ MURAT DEMİRHAN

    BURSA-1 10 REFAYİ REFAYİOĞLU


    ÇANAKKALE 1 AYFER GÖL

    ÇANAKKALE 2 REYHAN ÇALIŞKAN

    ÇANAKKALE 3 MUHHAMED YAVAŞ

    ÇANAKKALE 4 DORUK ULAŞ ÖZDEMİR


    ÇANKIRI 1 SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ

    ÇANKIRI 2 MURAT ÖZBEK


    ÇORUM 1 HABİBE ALKAN

    ÇORUM 2 CANSEVER EKER

    ÇORUM 3 CAN NESİMİ KARABİBER

    ÇORUM 4 ASMİN NİMET SİNGEZ


    DENİZLİ 1 YAĞMUR YALÇIN

    DENİZLİ 2 COŞKUN ÇETİN

    DENİZLİ 3 PELİN ŞEN

    DENİZLİ 4 SERDAL ATLAMIŞ

    DENİZLİ 5 SERDAR AŞÇI

    DENİZLİ 6 İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ

    DENİZLİ 7 HATİCE KİRİŞ


    DÜZCE 1 ALEV İŞLER

    DÜZCE 2 IRMAK SAÇKESEN

     

    DÜZCE 3 EBRU ŞEN
  • TİP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterdi?

    EDİRNE 1 GÜRAY MUHÇU

    EDİRNE 2 CANER SOYDAN

    EDİRNE 3 ZELAL ÖZCAN

    EDİRNE 4 İLHAN BİLECİK


    ERZİNCAN 1 MÜSLİM ETLEÇ

    ERZİNCAN 2 ÜNAL ÖZÇELİK


    ESKİŞEHİR 1 GÖKAY BAŞAR

    ESKİŞEHİR 2 FATMA GİRGİN

    ESKİŞEHİR 3 AYHAN KAYA

    ESKİŞEHİR 4 ASLIHAN TERE

    ESKİŞEHİR 5 BEDİ UYGAR UĞURLU

    ESKİŞEHİR 6 YALÇIN KOMŞU


    GİRESUN 1 NİHAL MEMİŞ DİZDAR

    GİRESUN 2 ÖMÜR HAKYEMEZ

    GİRESUN 3 FIRAT KURTAL

    GİRESUN 4 NESLİHAN ÖZAL


    GÜMÜŞHANE 1 BAHADIR YAVUZ

    GÜMÜŞHANE 2 ÖZLEM DOĞAN


    HATAY 1 ŞERAFETTİN CAN ATALAY

    HATAY 2 AYLİN AÇIKGÖZ

    HATAY 3 MEHMET ALİ GÜMÜŞ

    HATAY 4 EMRAH KARAÇAY

    HATAY 5 HASAN AŞKAR

    HATAY 6 NURCAN ÖRDEK

    HATAY 7 CANSU DALOĞLU

    HATAY 8 BARIŞ DAĞ

    HATAY 9 ABDULHAMİT YAYAR

    HATAY 10 HÜSEYİN AKGÖL

    HATAY 11 ÖZLEM PARLAK


    ISPARTA 1 ZÜBEYDE ARSAN

    ISPARTA 2 CAFER YELSALI

    ISPARTA 3 ALİ NUR DÖNMEZ

     

    ISPARTA 4 OYLUN ERCAN
  • TİP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterdi?

    İSTANBUL-1 1 SALİHA SERA KADIGİL

    İSTANBUL-1 2 ANIL DENİZCİ

    İSTANBUL-1 3 ALİ RONAY

    İSTANBUL-1 4 FATMA KARABULUT

    İSTANBUL-1 5 SEDAT DUREL

    İSTANBUL-1 6 TAYFUN BUDAK

    İSTANBUL-1 7 DİDEM DOĞAN AYDEDİM

    İSTANBUL-1 8 ASUMAN FAZLIOĞLU

    İSTANBUL-1 9 ERDİNÇ MEHMETOĞLU

    İSTANBUL-1 10 ARİF ÖZDEMİR

    İSTANBUL-1 11 MAHBİP DİLEK

    İSTANBUL-1 12 ÇAĞLAR ÇAĞLI

    İSTANBUL-1 13 FİLİZ KILIÇ

    İSTANBUL-1 14 FOTİ BENLİSOY

    İSTANBUL-1 15 HARUN GÖKTEPE

    İSTANBUL-1 16 MİZGİN ÖZMEN

    İSTANBUL-1 17 BÜLENT YÜKSEL

    İSTANBUL-1 18 ALİ İZZET ETİ

    İSTANBUL-1 19 FIRAT ÇOBAN

    İSTANBUL-1 20 GÖKÇE USTA

    İSTANBUL-1 21 EYLEM PINAR

    İSTANBUL-1 22 GÖRKEM DURU

    İSTANBUL-1 23 ZEYNEP DEMİREL

    İSTANBUL-1 24 OKTAY RAİF EVRENSEL

    İSTANBUL-1 25 MEHMET KILIÇ

    İSTANBUL-1 26 MEHMET ACAR

    İSTANBUL-1 27 EZGİ CEREN IŞIK

    İSTANBUL-1 28 ESİN AYDIN KAYA

    İSTANBUL-1 29 GÜNER YENER

    İSTANBUL-1 30 NURDAN ÜNVER

    İSTANBUL-1 31 HAKAN BİLGEHAN

    İSTANBUL-1 32 ESMA KARA

    İSTANBUL-1 33 EMİRHAN TURAN

    İSTANBUL-1 34 CENK VERDİ

     

    İSTANBUL-1 35 UTKU URAZ AYDIN
  • TİP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 | 14 Mayıs seçimleri 28. Dönem Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayları kimler, hangi illerde kaç aday gösterdi?

    İSTANBUL-2 1 AHMET ŞIK

    İSTANBUL-2 2 MISRA ÖZ

    İSTANBUL-2 3 ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI

    İSTANBUL-2 4 KORAY DOĞAN URBAR

    İSTANBUL-2 5 YILMAZ ASLANTÜRK

    İSTANBUL-2 6 ŞERİF ÖZGÜR URFA

    İSTANBUL-2 7 FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR

    İSTANBUL-2 8 ATAKAN ÖZSOY

    İSTANBUL-2 9 ENES KARAKAŞ

    İSTANBUL-2 10 EVİN DOĞU

    İSTANBUL-2 11 SENNUR SIRBUDAK

    İSTANBUL-2 12 NACİYE BABALIK

    İSTANBUL-2 13 BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL

    İSTANBUL-2 14 METİN AKIN

    İSTANBUL-2 15 EMRAH YALÇIN

    İSTANBUL-2 16 ELİF DAMLA İLGİN

    İSTANBUL-2 17 HASAN HÜSEYİN ŞENSES

    İSTANBUL-2 18 BAHA AYDIN

    İSTANBUL-2 19 MEHMET KÖKSAL

    İSTANBUL-2 20 TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU

    İSTANBUL-2 21 KAYACAN ÇENGEL

    İSTANBUL-2 22 OZAN ERBAŞ

    İSTANBUL-2 23 CAN YILMAZ KAYA

    İSTANBUL-2 24 DERSİM ŞAN GENÇ

    İSTANBUL-2 25 EREN IŞIKBAŞ

    İSTANBUL-2 26 MERTCAN İLGÖZ

     

    İSTANBUL-2 27 HASAN KARAYİĞİT

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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