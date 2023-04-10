TİP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU!

TİP milletvekili adayları belli oldu. Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçime giren Türkiye İşçi Parti'nin de milletvekili adayları belli oldu. Buna göre; Barış Atay Antalya’da ikinci sıradan, Sera Kadıgil İstanbul 1’inci bölge birinci sıradan, Erkan Baş İstanbul 3’üncü bölge birinci sıradan, Ahmet Şık İstanbul 2’nci bölge birinci sıradan aday oldu.

TİP'in 49 il ve 52 seçim bölgesinde seçimlere gireceği milletvekili adayları belli oldu.