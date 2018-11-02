Tıp tarihinde bir ilk! Aynı bebeğe hamile kaldılar!

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan bir çift, hamilelik döneminde aynı bebeği birlikte bedenlerinde taşıdılar. Eşcinsel çift, aynı bebeği bedenlerinde taşıyarak, tıp tarihine geçtiler.

New York Post'ta yer alan habere göre; Haziran 2015'te evlenen Ashleigh ve Bliss Coulter çifti, bebek sahibi olabilmek için çok sayıda doktora gitti. Doktorlardan bir tanesi birlikte bebek sahibi olabileceklerine dair umut verdi. Biyolojik olarak yalnızca bir anne hamileliği yaşaybiliyorken, yapılan bir uygulamayla hem Ashleigh hem de Bliss bebeklerini bedenlerinde taşıdılar.

İki Taraflı Zahmetsiz Tüp Bebek (ER-IVF) adı verilen deneysel yöntemle her ikisi de döllenme sonrası oğullarını fiziksel olarak bedenlerinde taşıdı.

Bir donörden sperm alındı. Bliss'in döllenen yumurtası, kuluçka makinesi yerine Bliss'in rahminde ilk oluşum sürecini tamamladı. Beş gün sonra da bebek hormon terapisi alan Ashleigh'e nakledildi.

Stetson adı verdikleri oğulları, herhangi bir sorun yaşanmadan dünyaya gözlerini açtı.

Coulter çifti, yaşadıkları deneyimin paha biçilemez olduğunu söyledi.

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