Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tipi vurdu, yol kapandı! | Son dakika haberleri

        Tipi vurdu, yol kapandı!

        Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu araç geçişine kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tipi vurdu, yol kapandı!

        Ardahan'daki Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı.

        AA'da yer alan habere göre kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.

        Bu nedenle yolun Ilgar mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

        Karla mücadele çalışmalarına başlanması için tipinin dinmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kazada ölen Elif'in ailesinden yardım çağrısı

        ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Elif Güner (14) hayatını kaybetti, sürücü Yasin Aloğlu tutuklandı. Elif'in ailesi, kaza anı ya da öncesine ait kamera kayıtlarının kendilerine ulaştırılmasını istedi.  (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!