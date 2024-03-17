Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) bugün! ÖSYM Takvimi'ne göre TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) bugün! ÖSYM Takvimi'ne göre TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖSYM tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bugün yapılıyor. TUS/1 sınavına girecek adaylar 31 Ocak- 8 Şubat 2024 tarihlerinde başvurularını yapmıştı. Sınava giren öğrenciler sınavın hemen ardından sınav sonuçlarının ne zaman açılacağına dair araştırmaya yapmaya başladı. İşte, TUS sınavı ve sonuçlarına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.03.2024 - 13:21 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Doktor adaylarının uzun zamandır hazırlandığı TUS sınavı bugün (17 Mart) gerçekleşecek. Öğrenciler TUS sınavının ne zaman açıklanacağına dair araştırma yapmaya erkenden başladı. Peki, ÖSYM takvimine göre TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        2

        2024 TUS SINAVI BUGÜN YAPILIYOR!

        2024 yılının ilk TUS oturumu bugün gerçekleşti. ÖSYM başkanı TUS'un Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 26 bin 868 aday, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne 27 bin 633 adayı katılacağını belirten Ersoy, iki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğu sınavına ise toplam bin 586 adayın katılacağını kaydetti.

        3

        TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başladı ve saat 12.30'da sona erdi. Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başladı ve saat 12.30'da sona erdi. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak, 17.00'de sona erecek.

        2024-TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavının sonuçları, 17 Nisan'da açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        MHP'de büyük kurultay günü
        MHP'de büyük kurultay günü
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        Serumlarda büyük tehlike!
        Serumlarda büyük tehlike!
        İki ayrı vahşette katillerin oyununu cinayet masası bozdu!
        İki ayrı vahşette katillerin oyununu cinayet masası bozdu!
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        "Hayır ölmedim"
        "Hayır ölmedim"
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        Rusya'da seçimin son günü
        Rusya'da seçimin son günü
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro