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        Haberler Gündem Güncel TIR'da yüklü konteyner, fırtınada düştü; o anlar kamerada! | Son dakika haberleri

        TIR'da yüklü konteyner, fırtınada düştü; o anlar kamerada!

        Hatay'da seyir halindeki TIR'ın taşıdığı konteyner, fırtınanın etkisiyle düştü. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        TIR'da yüklü konteyner düştü!

        Hatay'da seyir halindeki TIR’ın taşıdığı konteyner, fırtınanın etkisiyle düştü. O anlar trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Antakya-İskenderun kara yolu Topboğazı mevkisinde hareket halindeki TIR'ın dorsesindeki konteyner, fırtınanın etkisiyle düştü.

        Konteynerin düştüğü anlar, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Konteynerde hasar oluştu.

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