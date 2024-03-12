Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR sürücüsü mermer bloğunun altında kalarak can verdi

        TIR sürücüsü mermer bloğunun altında kalarak can verdi

        Burdur'daki bir maden ocağında üzerine mermer bloğu düşen TIR sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 17:06 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR sürücüsü mermer bloğunun altında kalarak can verdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Burdur'un Yeşilova ilçesindeki maden ocağında çalışan TIR sürücü Mehmet Saray'ın üzerine mermer bloğu düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Saray, ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 45 yaşındaki Mehmet Saray, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer