TIR sürücüsü mermer bloğunun altında kalarak can verdi
Burdur'daki bir maden ocağında üzerine mermer bloğu düşen TIR sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Giriş: 12.03.2024 - 17:06 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:06
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki maden ocağında çalışan TIR sürücü Mehmet Saray'ın üzerine mermer bloğu düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Saray, ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 45 yaşındaki Mehmet Saray, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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