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Tirit yemeği nasıl yapılır? Tavuklu tirit tarifi

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte her akşam iftar yemeğinde ne yapacağını düşünenler için geleneksel ve enfes bir tarif veriyoruz. Balıkesir'de düğünlerde yapılan tirit yemeğinin tarifini sizin için derledik. Tirit yemeği nasıl yapılır? Tavuklu tirit tarifi...

Tirit yemeği nasıl yapılır? Tavuklu tirit tarifi

TAVUKLU TİRİT İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Bayat ekmek

Sosu için;

3 adet doğranmış domates
1 adet soğan
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber

Tavuk için;

600 g tavuk göğsü
1 yemek kaşığı Tereyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber

Yoğurt sosu için;

2 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak (isteğe göre)
Tuz

TAVUKLU TİRİT NASIL YAPILIR?

Bayat ekmekleri küp küp doğrayarak önceden ısıtılmış 200°C fırında 5 dakika fırınlayalım.

Tavuk göğsünü küçük küpler halinde doğrayalım.

Uygun bir tavaya sıvı yağ alarak tavuk etlerini ilave edelim ve etler kızarana kadar pişirelim.

Pişen tavuk etlerine tuz, karabiber ve tereyağı ekleyerek lezzetlendirelim. Tavamızı ocaktan alalım.

Domates sosu için, minik minik doğranmış soğanı sıvı yağda hafif pembeleşinceye kadar kavuralım.

Üzerine 1 kavanoz doğranmış domatesi, tuz ve karabiberi ekleyerek 4-5 dakika kaynatalım ve ocaktan alalım.

Servis tabağına ilk olarak ısıttığımız ekmekleri alalım.

Üzerlerine domatesli sostan bolca dökelim.

Son olarak sarımsaklı yoğurdu gezdirelim ve tavuk etlerini yerleştirelim.

Yemeğimiz servise hazır, afiyet olsun.

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