Tırnaklarda meydana gelen şekil bozuklukları bazı deri hastalıkları veya iç organlarla ilgili oluşan bazı hastalıklardan dolayı olabilmektedir. Bunu bir cildiyeye görünerek çözebilirsiniz. Tırnaklarımda oluşan sorun içinde doktora mı gideceğim diye sakın düşünmeyin. Sonrasında eğer oluşan bir rahatsızlığınız varsa; tırnaklarınızın bozulması dışında sağlığınızı da kaybedebilirsiniz.

Tırnaklarda oluşan şekil bozuklukları;

Tırnak kırılmaları ; kişilerde oldukça sık meydana gelen bir durumdur. Bu vücutta demir eksikliği ve dolaşım bozukluğunun habercisi olabilmektedir. Bunun yanında tırnakların aşırı suda kalması, deterjan ile etkileşim halinde olması ve kalsiyum eksikliği bunun oluşmasına neden olabilmektedir.

; kişilerde oldukça sık meydana gelen bir durumdur. Bu vücutta demir eksikliği ve dolaşım bozukluğunun habercisi olabilmektedir. Bunun yanında tırnakların aşırı suda kalması, deterjan ile etkileşim halinde olması ve kalsiyum eksikliği bunun oluşmasına neden olabilmektedir. Tırnakta beyaz lekelerin oluşumu ; tırnak üstünde kısım kısım benek veya çizgi şeklinde oluşan lekelerdir. Bunun oluşması; nefrit, tifo, siroz, ülseratif, tırnak yeme, sert manikür yapılması ve kanser ilacı kullanılması sonucu oluşabilmektedir.

; tırnak üstünde kısım kısım benek veya çizgi şeklinde oluşan lekelerdir. Bunun oluşması; nefrit, tifo, siroz, ülseratif, tırnak yeme, sert manikür yapılması ve kanser ilacı kullanılması sonucu oluşabilmektedir. Tırnak soyulmaları ; tırnakta meydana gelen mantar enfeksiyonu, sedef, egzama, kullanılan ilaçlar, tiroid hastalıkları, uzun süre takma tırnak kullanma, oluşan travmalar ve dolaşım bozuklukları sonucu oluşabilmektedir.

; tırnakta meydana gelen mantar enfeksiyonu, sedef, egzama, kullanılan ilaçlar, tiroid hastalıkları, uzun süre takma tırnak kullanma, oluşan travmalar ve dolaşım bozuklukları sonucu oluşabilmektedir. Sarı tırnak sendromu , tırnaklarda büyümenin durması ve sonrasında tırnakların sarı veya yeşilimsi bir renk alması gibi durumun ortaya çıkmasıyla oluşmaktadır. Tırnak düzgün görünümünü yitirerek kalınlaşması, soyulması ve bombeleşmesi meydana gelebilmektedir. Bu durum sonucunda parmak uçlarında, topuklarda ve yüzden şişlikler oluşuyorsa; akciğer ile ilgili bir durumun habercisi olabilmektedir. Ayrıca bazı ilaç kullanımları, sinir sisteminde oluşan rahatsızlıklar, meme, akciğer ve lenfoma kanserleri oluşabilmektedir.

, tırnaklarda büyümenin durması ve sonrasında tırnakların sarı veya yeşilimsi bir renk alması gibi durumun ortaya çıkmasıyla oluşmaktadır. Tırnak düzgün görünümünü yitirerek kalınlaşması, soyulması ve bombeleşmesi meydana gelebilmektedir. Bu durum sonucunda parmak uçlarında, topuklarda ve yüzden şişlikler oluşuyorsa; akciğer ile ilgili bir durumun habercisi olabilmektedir. Ayrıca bazı ilaç kullanımları, sinir sisteminde oluşan rahatsızlıklar, meme, akciğer ve lenfoma kanserleri oluşabilmektedir. Kaşık tırnak oluşumu ; tırnak şeklinin bozularak kaşık gibi çukurlaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durum mantar hastalıkları, demir eksikliği, beslenme bozuklukları, hormonal rahatsızlıklar, kimyasal maddelerle uzun süre temas ve sedef gibi cilt hastalıkları sonucu oluşabilmektedir.

; tırnak şeklinin bozularak kaşık gibi çukurlaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durum mantar hastalıkları, demir eksikliği, beslenme bozuklukları, hormonal rahatsızlıklar, kimyasal maddelerle uzun süre temas ve sedef gibi cilt hastalıkları sonucu oluşabilmektedir. Tırnaklarda küçük kan çizgileri oluşması; tırnakların üzerinde kırmızı renkte ince çizgi oluşumları görülebilmektedir. Bu durum bazen kıymık batması sonucu bazen bazı hastalıkların belirtisi olarak meydana gelebilmektedir. Bu rahatsızlıklar; bağ dokusunda oluşan hastalıklar, bağırsak solucanları, mide ülseri, hipertansiyon, sedef, diyaliz tedavisi görme ve kalp içi zarında enfeksiyon oluşumu ortaya çıkarabilmektedir.

Enine çukur çizgilerin olması; tırnak üstünde kasis şeklinde enine çizgileri oluşması şeklinde görülmektedir. Bunlar kızamık, kabakulak, beslenme bozukluğu, kalsiyum, çinko ve B vitamini eksikliklerinde meydana gelebilmektedir.