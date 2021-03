HABERTURK.COM

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol: "Kısa çalışma ödeneğinin, ekonomik ve sosyal şartlar tam olarak iyileşinceye kadar devam etmesinin, istihdamın korunmasında önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi



Akkol, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Salgın sürecinin başından beri TİSK olarak önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı ve istihdamın korunması oldu. Üretimi durdurmak zorunda kaldığımız dönemler de dahil olmak üzere, çalışanlarımızın mali kayıp yaşamaması için her türlü katkıyı sağladık. Gururla söyleyebiliriz ki örgütlü olduğumuz işletmelerde, çalışanlarımızın sağlığını ve istihdamı koruma sınavından başarıyla çıktık.



Bu dönemde hükümetimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Özellikle kısa çalışma ödeneği, işletmelerimiz için can suyu oldu. Sadece kısa çalışma uygulamasıyla çalışma arkadaşlarımıza 33 milyar liraya yakın ödeme yapıldı. Bu destekler ve iş birliğinden dolayı hükümetimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.



Tüm bunlarla birlikte salgın ve salgının getirdiği olağanüstü koşullar halen devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nin sona erdirilmesi kararından sonra, tüm dünya ekonomisini etkileyen 3 önemli konu oldu.



Dünya çapında devam eden çip krizinin, otomotiv, dayanıklı tüketim ve yan sanayileri başta olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilediğini, üretim rakamlarının düşürülmek zorunda kaldığını ve birçok işletmenin zorunlu kapanmalara gittiğini üzülerek görüyoruz.



Diğer taraftan, Süveyş Kanalı'nda meydana gelen yük gemisi kazasının da küresel tedarik zincirini etkileyeceği aşikar. Kanalın kapanmasının dünya ticaretine haftalık 10 milyar dolar zararının yanı sıra, geçiş bekleyen 320’nin üzerindeki gemi sebebiyle, hem hammadde tedariğinde, hem de ihracat trafiğinde yavaşlamaları, buna bağlı olarak üretim rakamlarının düşüşünü hep birlikte tecrübe ediyoruz.



Bununla birlikte, yeni mutant virüsler, tüm dünyadaki vaka artışları, ihracat pazarlarımızdaki ilave kapanma tedbirleri sebebiyle, durumun yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.



Gerek bu koşullar, gerekse hizmet sektörlerinin tam olarak toparlanamaması sebebi ile istihdamı koruyucu tedbirlere devam edilmesini önemli buluyoruz.



Bu doğrultuda, kısa çalışma ödeneği uygulamasının ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar devam etmesinin istihdamın korunmasında kritik öneme sahip olduğu kanaatindeyiz. Bununla birlikte, mecliste bekleyen Asgari Ücret Teşvikinin tüm yılı kapsayacak şekilde yasalaşmasının, istihdamını korumaya gayret eden işletmelere can suyu olacağını düşünüyoruz. Tüm dünyada yeni normal düzenine geçişle birlikte, yeni nesil çalışma yöntemlerine verilecek desteklerin istihdamımızı artırarak, yolumuza devam etmemize büyük katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz.



TİSK olarak, Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu düşündüğümüz istihdamın korunması ve artırılması için var gücümüzle çalışmaya her zaman hazırız. İş birliğiyle atılacak adımlar ile istihdamımızı ve çalışma hayatındaki sosyal barışı daha da güçlendireceğimize olan inancımız tamdır."