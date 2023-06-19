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Titanic'in enkazını göstermek için kullanılan turistik denizaltı, okyanusta kayboldu

Dünyanın en ünlü gemilerinden olan ve 1912 yılında Kuzey Atlantik'te batan Titanic'in 'laneti' devam ediyor. Titanic enkazına turistik gezi düzenleyen bir denizaltı okyanusta kayboldu. 15 dakikada bir sinyal göndermesi gereken denizaltı 8 saattir sinyal göndermezken, denizaltında kaç turistin olduğu henüz bilinmiyor.

Titanic'in enkazını göstermek için kullanılan turistik denizaltı, okyanusta kayboldu
AA / HABERTURK.COM

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanic'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlardan biri, Atlas Okyanusu'nda kaybolurken, aracın içinde kaç turistin bulunduğu henüz bilinmiyor.

BBC'nin haberine göre, Boston Sahil Güvenlik ekipleri, turistik amaçla kullanılan denizaltının Atlas Okyanusu'nda kaybolduğunu bildirdi.

Ekipler, kaybolan denizaltını bulmak için çalışma başlatırken, denizaltında kaç turistin olduğu henüz bilinmiyor.

Küçük denizaltılar, genellikle turistlere, Titanic'in kalıntılarını göstermek için dalma deneyimi sunarken, bunun için turistler on binlerce dolar ödüyor.

İNGİLİZ MİLYARDER DE DENİZALTIDAYDI

Havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın İngiliz sahibi milyarder Hamish Harding'in Titanic enkazına yapılan turistik gezide kaybolan denizaltı aracında bulunan turistlerden biri olduğu bildirildi.

Harding'in üvey oğlu Brian Szasz, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, babasının Titanic'e inen araçta bulunduğunu belirterek, herkesin dua etmesini istedi.

Daha sonra Szasz, söz konusu paylaşımını silerek, "Annem gizlilik nedeniyle paylaşımımı ve ilgili diğer paylaşımları silmemi istedi. Desteğiniz için teşekkürler." ifadesini kullandı.

Action Aviation'ın da olay öncesi Twitter hesabından "Denizaltı başarıyla hareket etti, Hamish şu anda dalıyor." paylaşımında bulundu.

İngiliz yayın kuruluşu Sky News'in haberine göre, içinde kaç turistin bulunduğu bilinmeyen aracı kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü açıklayan ABD merkezli "OceanGate Expeditions" adlı şirket, normalde her 15 dakikada bir sinyal alması gereken araçtan 7 saatten uzun süredir haber alamıyor.

GEMİ, KUZEY ATLANTİK SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜ

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanic, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece bin 178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanic'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

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