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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Tiyatro Ak’la Kara'dan yeni oyun: 'Düzenbazlar'

        Tiyatro Ak’la Kara'dan yeni oyun: 'Düzenbazlar'

        Yeni yılın en heyecan verici yapımlarından biri olan 'Düzenbazlar' adlı tiyatro oyunu 1 Şubat'ta Tiyatro Ak'la Kara'da seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 14:03 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:03
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        Tiyatro Ak'la Kara'dan yeni oyun: 'Düzenbazlar'
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        Tiyatro Ak’la Kara, yenilikçi projeleriyle bu sezonda da fark yaratmaya devam ediyor. 1 Şubat'ta sahnelenmeye başlayacak “Düzenbazlar” (eski adıyla Kirli, Çürük ve Adi) sadece komedi unsurlarıyla değil, görsel detaylarıyla da izleyiciyi büyüleyecek.

        Atilla Şendil’in yönetmenliğini üstlendiği “Düzenbazlar”, Fransız Rivierası'nda geçen bir dolandırıcılık hikayesini konu alıyor.

        Başrollerini Savaş Özdural, Kerem Poyraz Kayaalp ve Romina Özipekçi’nin paylaştığı eğlenceli yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Ebru Karanfilci ve Ilgın Angın gibi deneyimli isimler de dikkat çekiyor.

        Sahnelemede sunulan dansa dayalı koreografi ve görsel efektler, tiyatro izleyicisinin alışık olmadığı, heyecan verici bir atmosfer yaratıyor. Bu, sahne sanatları dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyor ve izleyicilere sıradışı bir deneyim sunuyor.

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        #Tiyatro Ak’la Kara
        #düzenbazlar
        #Kirli Çürük Adi
        #tiyatro
        #OYUN
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