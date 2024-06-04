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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF'den lüks araç satışı - İş-Yaşam Haberleri

        TMSF'den lüks araç satışı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamuoyunda 'evim şirketi' olarak bilinen, tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 09:10 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:10
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        TMSF'den lüks araç satışı
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        TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.

        TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde 6 Haziran'da gerçekleştirilecek ihaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek.

        Daha önce düzenlenen ihalelerde, alıcıların muhammen bedellerin çok altında teklifler vermesi sebebiyle bazı otomobillerin satışı gerçekleştirilememişti.

        TMSF, ihalenin, şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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