        BIST 100 14.644,70 %0,32
        DOLAR 45,5452 %0,25
        EURO 53,1030 %0,05
        GRAM ALTIN 6.702,90 %-1,34
        FAİZ 42,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 115,09 %-5,64
        BITCOIN 80.580,00 %-1,00
        GBP/TRY 60,8614 %-0,27
        EUR/USD 1,1639 %-0,26
        BRENT 107,43 %1,62
        ÇEYREK ALTIN 10.959,25 %-1,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF, İzmir'deki AVM'yi satışa çıkardı

        TMSF, İzmir'deki AVM'yi satışa çıkardı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İzmir'deki Point Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. TMSF'deki satış ilanına göre AVM için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 700 milyon 200 bin TL oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 09:44 Güncelleme:
        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İzmir'deki Point Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardığını duyurdu.

        TMSF'deki satış ilanına göre AVM için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 700 milyon 200 bin TL oldu. İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 170 milyon 20 bin TL olarak belirlendi.

        TMSF'den yapılan açıklamaya göre tekliflerin en geç 16.06.2026 tarihi saat 16:00'a kadar 'Satış Komisyonu'na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilmesi gerekiyor. İhale ise 17.06.2026 tarihinde, saat 14.00'da Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonu'nda yapılacak.

        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Cannes'da bebek müjdesi
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İthal altını ocaklarda erittiler
