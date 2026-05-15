TMSF, İzmir'deki AVM'yi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İzmir'deki Point Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardığını duyurdu.

TMSF'deki satış ilanına göre AVM için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 700 milyon 200 bin TL oldu. İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 170 milyon 20 bin TL olarak belirlendi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre tekliflerin en geç 16.06.2026 tarihi saat 16:00'a kadar 'Satış Komisyonu'na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilmesi gerekiyor. İhale ise 17.06.2026 tarihinde, saat 14.00'da Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonu'nda yapılacak.