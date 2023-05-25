TMSF, Royal Halı ihalesini iptal etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

TMSF, Royal Halı ihalesini iptal etti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesini başvuru olmaması üzerine iptal etti

TMSF, Royal Halı ihalesini iptal etti
AA

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimize Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından gönderilen 24.05.2023 tarih ve E-94075621-930-75034 sayılı yazıda, Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale sürecinde son teklif verme tarihi olan 23.05.2023 tarihi saat 16.00 itibarıyla ihaleye herhangi bir başvuru olmadığından 24.05.2023 tarihinde saat 11.00'de yapılacak olan ihalenin açılmamasına karar verildiği bildirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, TMSF, 2016 yılından bu yana kayyum olarak görev yaptığı Royal Halı'yı üçüncü kez satışa çıkardı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Royal Halı'nın da bulunduğu Naksan Grubu şirketleri, 2016'da kayyuma devredilmiş, Gaziantep'teki ağır ceza mahkemesinin verdiği müsadere kararı Yargıtayca da onanmış ve Naksan Grubu şirketlerinin mülkiyeti Hazine'ye intikal etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye Sigorta'nın bilançosu ne söylüyor?
İŞ-YAŞAM Türkiye Sigorta nasıl karlı kaldı?
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
İŞ-YAŞAM Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
Deprem ödemesi ilk çeyrek bilançosuna girdi, reasürörden alınanca sonraki bilançoya olumlu yansıyacak
İŞ-YAŞAM Deprem ödemesi bilançoya girdi
AB bireysel yatırımcılara daha cazip olmaya çalışıyor
İŞ-YAŞAM AB'den yatırım düzenleme paketi
Bahçıvan: "Üniversite-sanayi iş birliği yetersiz"
İŞ-YAŞAM "Üniversite-sanayi iş birliği yetersiz"
ECB Başkanı Lagarde: "ECB, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı"
İŞ-YAŞAM "ECB, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı"
Yönetim kadrosunda kadın sayısı fazlaysa karlılık artıyor
İŞ-YAŞAM Kadın yönetici karlılığı artırıyor
100 çocuk Kültürel Miras Elçisi olacak
İŞ-YAŞAM 100 çocuk Kültürel Miras Elçisi olacak
Dolar/TL, 19,88 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,88 seviyesinde
İnşaat ve perakendede güven arttı
İŞ-YAŞAM İnşaat ve perakendede güven arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.