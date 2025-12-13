Habertürk
        TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 06:19 Güncelleme: 13.12.2025 - 06:19
        TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti
        TMSF'nin "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Karara göre, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıldı.

        Söz konusu düzenleme, 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak.

