TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardı
Giriş: 13.12.2025 - 06:19 Güncelleme: 13.12.2025 - 06:19
TMSF'nin "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıldı.
Söz konusu düzenleme, 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ