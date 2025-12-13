TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardı

