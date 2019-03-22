Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 19,14 azalarak 8 bin 278'den 6 bin 694'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 67,57 azaldı ve 625 oldu. Ocakta kapanan şirket sayısı bin 927 idi.
Kurulan şirket sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,64 düştü, kapanan şirket sayısı yüzde 0,64 arttı.
Ocak-şubat döneminde ise kurulan şirket sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,96 azalarak 14 bin 972, kapanan şirket sayısı ise yüzde 9,89 gerileyerek 2 bin 552 oldu.
ŞUBAT AYINDA 6 BİN 772 ŞİRKET VE KOOPERATİF KURULDU
Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 19,14, kooperatif sayısı yüzde 12,36, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 41,62 azaldı.
Aynı dönemde kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 67,57, kooperatif sayısı yüzde 75,76 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 25,71 düşüş gösterdi.
Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,64, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 42,79 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 6,85 arttı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı, yüzde 0,64, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,33 artarken, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 34,43 geriledi.
ÇANKIRI HARİÇ TÜM İLLERDE ŞİRKET VE KOOPERATİF KURULDU
Geçen ay kurulan toplam 6 bin 772 şirket ve kooperatifin yüzde 85,65'ini limited şirketler, yüzde 13,19'unu anonim şirketler, yüzde 1,15'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 43,95'i İstanbul, yüzde 10,35'i Ankara, yüzde 5,73'ü de İzmir'de kuruldu. Şubatta Çankırı'da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.
Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 2 bin 388'i ticaret, 983'ü imalat ve 574'ü inşaat sektöründe faaliyet gösterecek.
Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 204'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 109'u inşaat, 84'ü de imalat sektöründe çalışıyordu.
Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 986'sının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 433'ünün inşaat, 207'sinin imalat sektöründe olduğu görüldü.
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER
Geçen ay bin 35 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Söz konusu şirketlerin 96'sı İran, 71'i Suriye ortaklı oldu.
Bu şirketlerin 106'sı anonim, 929'u limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.
Yabancı sermayeli şirketlerin 290'ı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 159'u gayrimenkul acenteleri, 114'ü lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.
Bu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 87,79'unu yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.
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