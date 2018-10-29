Tofaş, kuruluşunun 50'inci yılında 3 milyonuncu aracını ihraç etti. Şirketin 1968 yılından bu yana yaptığı ihracatın 1 milyon 475 bin adedini Fiat Doblo ve 830 bin adedini de Fiat Fiorino ve versiyonları oluşturdu. İlk kez 2015 yılı sonunda satışa sunulan, ardından Fiat Tipo adıyla Avrupa pazarlarında, Dodge Neon ismiyle Meksika pazarlarında yer bulan Fiat Egea model ailesinin ekim ayı itibarıyla toplam ihracatı ise 334 bin adede ulaştı. Bu modellere ek olarak farklı model araçların ihracatıyla Tofaş’ın toplam ihracatı 50'inci yılında 3 milyona ulaştı.

İHRACATI İLE AR-GE PARALEL BÜYÜYOR

Türkiye otomotiv sanayisinde ilkleri gerçekleştiren Tofaş’ın ihracat serüveninin 1970'li yıllara kadar dayandığını hatırlatan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "1975 yılında Mısır'a gönderilen 75 adet Murat 124 model otomobil, Tofaş'ın yaptığı ilk ihracat olarak tarihimize geçiyor. Daha sonra 1996 yılında, Tempra ile büyük ölçekli otomobil ihracatını gerçekleştirdik" dedi. Tofaş'ın ihracat ve Ar-Ge yatırımları arasındaki ilişkiye de değinen Eroldu, Tofaş'ın ihracatına bakıldığında, ihracat ile Ar-Ge yatırımlarının paralel büyüdüğünün görüldüğünü vurguladı.

Son 10 yılda cirolarının yüzde 3'ünden daha fazlasını Ar-Ge harcamalarına ayırdıklarını bildiren Eroldu, "Ar-Ge yatırımlarımız, küresel pazarlarda rekabet edebilecek ürün projelerinin ülkemize çekilmesine, bu ürünlerin Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesine, dolayısıyla ihracat hacmimizi artırarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamamıza olanak sağladı. Bugün, bu sayede küresel ürünler geliştirip bunları dünyanın farklı bölgelerine ihraç edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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