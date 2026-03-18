        Haberler Spor Basketbol TOFAŞ: 90 - Karditsa Iaponiki: 98 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        TOFAŞ: 90 - Karditsa Iaponiki: 98 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında, J Grubu'nda yer alan TOFAŞ, sahasında Yunanistan'ın Karditsa Iaponiki ekibine 98-90 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 22:36 Güncelleme:
        TOFAŞ, Yunan ekibine mağlup oldu!

        TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu 6. ve son haftasında J Grubu'nda konuk ettiği Yunan ekibi Karditsa Iaponiki'ye 98-90 yenildi.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Fernando Calatrava (İspanya), Valentin Oliot (Fransa)

        TOFAŞ: Perez 8, Tolga Geçim 6, Sadık Kabaca 12, Blazevic 23, Besson 15, Floyd 5, Özgür Cengiz 13, Efe Postel 2, Kidd 6

        Karditsa Iaponiki: Diplaros 13, Kamarianos 10, Kaselakis 10, Kamperidis 9, Jefferson 14, Madsen 14, Estrada 13, Horchler 15, Liapis

        1. Periyot: 26-19

        Devre: 47-49

        3. Periyot: 61-79

        4. Periyot: 90-98

